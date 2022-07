Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες - Κορακάκη: Χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι 10μ.

Ακόμη μία σημαντική διάκριση πρόσθεσε στο πλούσιο παλμαρέ της η Αννα Κορακάκη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο των Μεσογειακών Αγώνων του Οράν, στο αεροβόλο πιστόλι 10μ.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, τόσο στον προκριματικό, όπου με 588 βαθμούς είχε την υψηλότερη βαθμολογία, όσο και στον τελικό, όπου επικράτησε της Γαλλίδας Καμίγ Γεντρεζέφσκι με 17-13.

Ετσι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει στην προηγούμενη διοργάνωση, στην Ταραγόνα της Ισπανίας, ανεβαίνοντας εκ νέου στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

