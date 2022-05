Αθλητικά

Άννα Κορακάκη: μετά το stalking παλεύω με μετατραυματικό στρες

Στα προβλήματα που της άφησε η ανατριχιαστική ιστορία με τον άνδρα που την παρακολουθούσε αναφέρθηκε η Άννα Κορακάκη.

Εμμονή με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Ρίο 'Αννα Κορακάκη είχε 34χρονος, ο οποίος την παρακολουθούσε επί σχεδόν πέντε χρόνια σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής και αθλητικής της ζωής όπως στις προπονήσεις της στο σκοπευτήριο της Δράμας ή έξω από το σπίτι της.

Τη συγκλονιστική αποκάλυψη είχε κάνει η ίδια λίγο καιρό νωρίτερα.

Ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως «θαυμαστής» της φέρεται να πυρπόλησε με εύφλεκτο υγρό το σταθμευμένο αυτοκίνητο τού συντρόφου της, ενώ από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε οκτώ ακόμη παρακείμενα τροχοφόρα οχήματα, στις 13 Ιουλίου του 2021.

Η Άννα Κορακάκη, με μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτει ακόμη πως τα περιστατικά αυτά της έχουν αφήσει μετατραυματικό στρες και ψυχοσωματικά νοσήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Χρυσής Ολυμπιονίκη:

«Δεν είναι θαυμαστής. Προσβάλλονται όσοι πραγματικά θαυμάζουν και σέβονται την αθλητική μου πορεία και τις προσπάθειές μου. Δεν είναι ερωτευμένος? προσβάλλεται ο έρωτας, που είναι τόσο όμορφος. Είναι εμμονικός και δυνητικά επικίνδυνος. Παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση, τους φίλους και τον σύντροφό μου? είχε γίνει η σκιά μου. Έβρισκα παντού ανθοδέσμες. Ήταν διαρκώς γύρω μου. Παρά τις συστάσεις όλων μας, ακόμη και του πατέρα μου, αλλά και της αστυνομίας, να σταματήσει κάθε του ενέργεια, εκείνος συνέχιζε.

Ώσπου, επιχείρησε με φίλο του να μπουν στο διαμέρισμά μου, όταν ήμουν μόνη. Παλεύω με μετατραυματικό στρες και ψυχοσωματικά νοσήματα. Υποφέρω από αϋπνίες, κόπωση, καταθλιπτικά επεισόδια, έντονο αίσθημα ανασφάλειας, αγωνίας και γενικευμένο άγχος. Αυτά προκαλεί το “stalking”. Η προσπάθεια να παραμείνω παραγωγική και σε άριστο επίπεδο αθλητικά, με εξουθένωνε. Οι φοβίες μου εντάθηκαν, όταν πληροφορήθηκα, ότι ασκούσε στο παρελθόν σωματική βία στην πρώην σύζυγό του. Ξημερώματα 13 Ιουλίου 2021? η κορύφωση. Βάζει φωτιά και καίει ολοσχερώς το αυτοκίνητο του συντρόφου μου. Όλα αυτά, πέντε ημέρες πριν μπω στο αεροπλάνο για το Τόκιο. Ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, είχα «παραλύσει» ψυχικά. Βλέποντας το αυτοκίνητο στάχτη, έτρεμα στη σκέψη ότι μπορεί να βλάψει τους δικούς μου. Έτσι, ενώ βρισκόμουν στην Ιαπωνία, πνευματικά ήμουν στην Ελλάδα. Αγωνίστηκα με κάκιστη ψυχολογία κι ελάχιστη συγκέντρωση. Το ότι μπήκα σε δύο τελικούς Ολυμπιακών και τερμάτισα με δύο 6ες θέσεις, για ‘μένα ήταν άθλος. Πολλοί ίσως καταλάβετε τώρα, γιατί μετά τους αγώνες δήλωσα στα μέσα: «Καλό είναι ο κόσμος να μην είναι αυστηρός με τους αθλητές». Γενικώς μην (κατά-)κρίνετε. Δεν ξέρεις ποτέ τί περνάει ο άλλος.

Υ.Γ 1): Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καβάλας τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών. Τους ευχαριστώ θερμά, διότι δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό και δεν χορήγησαν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Έκαναν από μεριάς τους το καλύτερο δυνατό? δυστυχώς όμως, βάσει νομοθετικού πλαισίου, ο πραγματικός χρόνος που θα εκτίσει, είναι τρομακτικά μικρότερος των 5 χρόνων.

Υ.Γ 2): Οι φωτογραφίες είναι ό,τι πιο «ωμό» έχω αναρτήσει. Κάπως έτσι βίωσα το “stalking”.»

