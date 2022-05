Αθλητικά

Άννα Κορακάκη: Εμμονικός “θαυμαστής” έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητου του συντρόφου της

Ο stalker της Άννας Κορακάκη την ακολουθούσε επί πέντε χρόνια

Εμμονή με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Ρίο 'Αννα Κορακάκη είχε 34χρονος, ο οποίος την παρακολουθούσε επί σχεδόν πέντε χρόνια σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής και αθλητικής της ζωής όπως στις προπονήσεις της στο σκοπευτήριο της Δράμας ή έξω από το σπίτι της στην ακριτική πόλη όπου εκείνος συχνά-πυκνά «έκοβε» βόλτες. Επιδιώκοντας δε, να της εκφράσει - όπως είπε - τον θαυμασμό και την αγάπη του, της έστελνε ερωτικές επιστολές. «Απ' όλα τα λουλούδια του κόσμου εσύ είσαι το πιο όμορφο» φέρεται να έγραφε μία από τις κάρτες που της έστειλε και συνοδευόταν από εκατό τριαντάφυλλα.

Ένα περιστατικό στις 13 Ιουλίου του 2021, αποκάλυψε όσα βίωνε η Ελληνίδα αθλήτρια. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας κι ενώ η Άννα Κορακάκη εκείνο το διάστημα ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως «θαυμαστής» της φέρεται να πυρπόλησε με εύφλεκτο υγρό το σταθμευμένο αυτοκίνητο τού συντρόφου της, ενώ από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε οκτώ ακόμη παρακείμενα τροχοφόρα οχήματα.

Κάμερες ασφαλείας από το σημείο του εμπρησμού (στην πόλη της Δράμας) τον «έδειξαν» να κινείται στην περιοχή και γι' αυτό κατέστη κατηγορούμενος για εμπρησμό με κίνδυνο για άνθρωπο και πράγματα. Ο γεωργιανής καταγωγής άνδρας που δήλωσε εργάτης σε λατομείο και αθλητής της πυγμαχίας, προφυλακίστηκε και παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβάλας.

Εκτός από κακουργηματικό εμπρησμό τού αποδόθηκαν οι κατηγορίες της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κατά συρροή, και της απειλής, κατ' εξακολούθηση, για την επίμονη παρακολούθηση και την συνεχή επιδίωξη να συναντήσει την παθούσα.

Η ποινή του δικαστηρίου

Το Κακουργιοδικείο, τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με συνέπεια ο δράστης να επιστρέψει στις φυλακές προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Σε ό,τι αφορά την πράξη του εμπρησμού, οι δικαστές έκριναν ότι δεν προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή παρά μόνο για πράγματα, μετατρέποντας την κατηγορία στην πλημμεληματική της μορφή. Για τις άλλες δύο πράξεις κρίθηκε ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι έβαλε την φωτιά, ομολογώντας όμως ότι η συμπεριφορά του έναντι της αθλήτριας κινούνταν στα όρια της παρενόχλησης.

