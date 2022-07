Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: Περιπολίες και απαγόρευση εισόδου σε εθνικούς δρυμούς και δάση

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή. Σε επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οδηγίες προς τους πολίτες.



Σε επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο και να ευνοήσουν την εκδήλωση και την επέκταση των πυρκαγιών, αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται αύριο σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας και σε νησιά του Αιγαίου.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης η αναπληρώτρια εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανθυποπυραγός Ραφαέλα Τζίμα, αυξημένες θα είναι οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Η κ. Τζίμα είπε ότι αύριο θα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη ημέρα της αντιπυρικής περιόδου και προσέθεσε ότι βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. «Είμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και είναι απαραίτητο όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν αντιληφθούμε καπνό ή φλόγα καλούμε αμέσως το 199 ή το 112. Αποφεύγουμε τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο και σε καμία περίπτωση δεν ανάβουμε φωτιά», σημείωσε.

Πού προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς - Συστάσεις της ΓΓΠΠ και της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

Παράλληλα σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι για τις περιφερειακές Ενότητες: Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και τις νήσους Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Ψαρών, Μυτιλήνης και Κυθήρων τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΠΣ και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των συγκεκριμένων περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, η ΓΓΠΠ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών, ενώ καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση τους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και το Twitter. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, το ΠΣ απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

