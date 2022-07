Οικονομία

Τουρκία: Πληθωρισμός στο 78,6%

Νέο ρεκόρ για τον πληθωρισμό στην Τουρκία, με την οικονομία της χώρας να βυθίζεται περαιτέρω.

Ο πληθωρισμός έφτασε στο 78,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο στην Τουρκία, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 1998, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Αυτή η πολύ ισχυρή άνοδος των τιμών εξηγείται σε μεγάλο μέρος από την κατάρρευση της τουρκικής λίρας, η οποία έχασε σε έναν χρόνο σχεδόν τη μισή της αξία έναντι του δολαρίου.

Η άνοδος του πληθωρισμού έχει μετατραπεί σε φλέγον ζήτημα στην Τουρκία, καθώς απομένει λιγότερο από ένα έτος για τις προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2023, ενώ η αντιπολίτευση και αριθμός οικονομολόγων κατηγορούν την εθνική στατιστική υπηρεσία Tuik για υποτίμηση της ανόδου των τιμών καταναλωτή κατά περισσότερο από το μισό.

Η Ομάδα Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Enag), η οποία αποτελείται από ανεξάρτητους Τούρκους οικονομολόγους, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ο πληθωρισμός φτάνει στην πραγματικότητα το 175,5% σε ετήσια βάση, δηλαδή είναι υπερδιπλάσιος του επίσημου ποσοστού.

Παρά τον διαρκώς επιταχυνόμενο πληθωρισμό και τους φόβους για νέες αυξήσεις τιμών που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας εξακολουθεί να αρνείται να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο, το οποίο είναι σταθερό στο 14% από τον Δεκέμβριο.

Σε αντίθεση με τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστεύει ότι τα υψηλά επιτόκια ευνοούν τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός αυτός, ο οποίος είναι ακόμη πιο υψηλός στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ανάγκασε την κυβέρνηση να ανακοινώσει την Παρασκευή νέα αύξηση 25% του κατώτατου μισθού -έπειτα από αυτή κατά 50% που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου- κάτι το οποίο δημιουργεί τον κίνδυνο να επιταχυνθεί κι άλλο η άνοδος των τιμών καταναλωτή εντός των προσεχών μηνών.

