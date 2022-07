Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων η Ντανιέτσκ

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το ρωσικό σφυροκόπημα, με τους Ρώσους να καταγράφουν εδαφικά κέρδη βόρεια της πόλης Σλοβιάνσκ.

Μετά την πτώση της πόλης Λισιτσάνσκ την Κυριακή, το επίκεντρο των εχθροπραξιών στην ανατολική Ουκρανία πλέον μεταφέρεται από την περιφέρεια Λουγκάνσκ στη Ντανιέτσκ, ανέφερε χθες Δευτέρα το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν χθες ρωσικές επιθέσεις κοντά στα χωριά Μπιλοχορίβκα και Βερχνοκαμιάνσκε, στα διοικητικά όρια των δύο ανατολικών περιφερειών, σύμφωνα με τους ουκρανούς επιτελείς.

Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Μπουρλεγίρσκ, δυτικά του Σβιτλοντάρσκ, που έχει καταληφθεί από φιλορώσους αυτονομιστές, μετατράπηκε ξανά σε πεδίο μάχης, πάντα σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, τα ρωσικά στρατεύματα κατέγραψαν εδαφικά κέρδη βόρεια της πόλης Σλοβιάνσκ, κοντά στο χωριό Μαζανίβκα. Ενώ ουκρανικές θέσεις σε διάφορους τομείς του μετώπου σφυροκοπήθηκαν από το πυροβολικό, εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων, ολμοβόλα και, σε κάποιες περιπτώσεις, από τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία.

