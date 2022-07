Κοινωνία

Πόρτο Γερμενό: μαίνεται η πυρκαγιά - "μάχη" για να μην περάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την πυρκαγιά έχει καεί μέχρι στιγμής ένα σπίτι, ενώ μάχη δίνεται παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή για τον περιορισμό της καθώς κατευθύνεται προς Αλεποχώρι.

Μεγάλη μάχη δίνεται με τις φλόγες, καθώς η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό μαίνεται.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις, επιχειρούν στο σημείο και ενισχύονται συνεχώς σε μία προσπάθεια, να "κόψουν" την πυρκαγιά που κατευθύνεται στην προς το Αλεποχώρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ένα σπίτι έχει καεί στην πίσω από το Κάστρο, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.

Στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό επιχειρούν 130 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και Ρουμάνων πυροσβεστών, καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης με εντολή Αρχηγού Π.Σ. Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

φωτιά τώρα στο Πόρτο Γερμενό, διπλα σε σπίτια..... pic.twitter.com/Sx3Szyrm3i — Dennis ???????? (@DionisisGRS) July 5, 2022

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Επί της επαρχιακής οδού Οινόης – Πόρτο Γερμενό από το ύψος της ταβέρνας Κρύο Πηγάδι, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

Επί της επαρχειακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα.