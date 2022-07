Κοινωνία

Φωτιά σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό (εικόνες)

Eπιχειρούν και εναέρια μέσα στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή φωτιά σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί κοντά στο κάστρο στο Πόρτο Γερμενό και πλησίον της οδού Αιγοσθενών, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2022

Συγκεκριμένα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook / forecastweather

