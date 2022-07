Πολιτική

Τσίπρας σε μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων: Δυσφορία για τα F-16 στην Τουρκία

Οι λόγοι για τους οποίους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στους Αμερικανούς βουλευτές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αντιπροσωπεία της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, των ΗΠΑ, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων, Γκρέγκορι Ουέλντον Μικς συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό συνομίλησαν για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις παγκόσμιες εξελίξεις σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προώθηση του Στρατηγικού Διαλόγου για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και την ενέργεια.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη οι στρατηγικές-αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών να αναπτύσσονται σε αμοιβαία επωφελή βάση, με απτές δεσμεύσεις για την άμυνα της Ελλάδας.

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τα μέλη του Κογκρέσου που στήριξαν τις ελληνικές θέσεις και ιδιαίτερα το EastMed Act το οποίο προωθήθηκε το 2018. Εξέφρασε, ωστόσο, την έντονη δυσφορία του ελληνικού λαού για την στάση που τηρούν οι ΗΠΑ σε σχέση με τον αγωγό Eastmed, την μη καταδίκη των υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και την πώληση και εκσυγχρονισμό F16 στην Τουρκία.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Κογκρέσου και της Γερουσίας, για την αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής σε αυτούς τους τομείς και ότι η λύση δεν μπορεί να είναι μια νέα πολυδάπανη κούρσα εξοπλισμών Ελλάδας-Τουρκίας. Υπογράμμισε δε ότι η ενσωμάτωση της Τουρκίας στη νέα δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας και ενέργειας χωρίς την προϋπόθεση σεβασμού του διεθνούς δικαίου, θα έχει δυσμενέστατες περιφερειακές συνέπειες.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο αναπληρωτής τομεάρχης Άμυνας Γιώργος Τσίπρας και ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βαγγέλης Καλπαδάκης.

