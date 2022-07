Life

“Το Πρωινό” - Σχοινάς: το τραγούδι - αφιέρωση στη Γαρμπή και η τραπ μουσική (βίντεο)

Τι είπε για τη νέα του συνεργασία από φθινόπωρο, τη γυναίκα του Καίτη Γαρμπή και την τραπ μουσική.

Στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς για την εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο αγαπημένος τραγουδιστής Διονύσης Σχοινάς χαρίζοντας πολύ κέφι με όμορφα τραγούδια.

Μάλιστα μίλησε με τους παρουσιαστές για τη νέα του συνεργασία από φθινόπωρο, τη γυναίκα του Καίτη Γαρμπή και την τραπ μουσική.

"Η επόμενη γενιά θα είναι πιο βίαιη από εμάς" ενώ ανέφερε πως "η τραπ για μένα δεν είναι μουσική, δεν τους θεωρώ συναδέλφους, υπάρχει μία παραγωγή από πίσω και γράφουν ό,τι του κατεβαίνει σε στίχους".

Για το γιο του και τη σχέση τους "ο γιος μου παίρνει πολλή αγάπη, τον βλέπω σα φίλο λέμε τα ερωτικά μας".

Ενώ αποκάλυψε πως το τελευταίο του τραγούδι είναι αφιερωμένο στη γυναίκα της ζωής του, Καίτη Γαρμπή "της το αφιέρωσα, ήταν το δώρο μου για τα 25χρόνια γάμου μας"





