Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη στην Πυροσβεστική - Ανησυχία για τις φωτιές από κεραυνούς

Προβλήματα από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πώς θα κινηθεί το κύμα κακοκαιρίας.



Έκτακτη διαδικτυακή σύσκεψη της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος με όλους τους διοικητές Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που έχουν ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Το φαινόμενο που απασχολεί ιδιαίτερα το Π.Σ. είναι η πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα και οι χιλιάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις, που έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα, κυρίως με πυρκαγιές. Ειδικότερα, σε κεραυνούς αποδίδεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, ενώ μια δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε, επίσης σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Περαχώρας Λουτρακίου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, την ώρα που ξέσπασαν οι πυρκαγιές και στις δύο περιοχές έπεσε «βροχή» από κεραυνούς, στους οποίους αποδίδεται η εκδήλωση τους.

Το ίδιο συνέβη και στην Σμέρνα Ζαχάρως Ηλείας, όπου η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, καθώς εκδηλώθηκε εν μέσω έντονης δραστηριότητας με κεραυνούς.

Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδώρους, η οποία ξέσπασε σε δασική έκταση με πεύκα πάνω από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στη θέση Πουρναρότοπος. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά στην Περαχώρα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην διαδικτυακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα της κάθε περιοχής και δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών από κεραυνούς, αλλά και πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως ανέφεραν αξιωματικοί του Π.Σ. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κύμα της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να κινηθεί από την Βόρεια Ελλάδα προς νότια και δυτικά, με κατεύθυνση το Ιόνιο, καθώς και προς την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Βόρειας Εύβοιας και να κορυφωθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο, με χιλιάδες κεραυνούς και βροχοπτώσεις.

Σημειώνεται ότι λόγω των της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, από χθες έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

