Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Η μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ψαροπούλα και συγκεκριμένα στο ύψος του ξενοδοχείου Belvedere, στη Ρόδο.

Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος όταν οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με κατεύθυνση από την Ρόδο προς την Ιαλυσό, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

