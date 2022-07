Κόσμος

Πορτογαλία: Στο έλεος της φωτιάς και του καύσωνα (εικόνες)

Μεγάλες φωτιές είναι σε εξέλιξη στην Πορτογαλία, όπου επέστρεψε ο πύρινος εφιάλτης.

Ως και 2.800 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν χθες Κυριακή για θέσουν υπό έλεγχο σειρά δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε πολλές περιοχές της Πορτογαλίας, όπου ο καύσωνας ώθησε την κυβέρνηση να ενισχύσει την κινητοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κηρύσσοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση «ετοιμότητας» για την αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέτωπο μαίνεται από την Πέμπτη στην περιφέρεια Ούρεμ (κεντρικά), όπου για να ελεγχθούν οι φλόγες επιχειρούν σχεδόν 700 πυροσβέστες.

«Η φωτιά έφθασε 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χωριού . Όλα κάηκαν εκεί πάνω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ντονζίλια Μάρκες, αναφερόμενη στους λόφους ανάμεσα στην κοινότητά της, την Τραβέσα ντε Αλμογκαντέλ, και την κωμόπολη Φρεϊσιάντα.

Η συνταξιούχος, 76 ετών, που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σπίτι της το βράδυ του Σαββάτου, μπόρεσε να επιστρέψει χθες το πρωί για να ανακαλύψει προς μεγάλη της ανακούφιση ότι κανένα σπίτι της κοινότητάς της δεν υπέστη ζημιές.

Η φωτιά, η οποία απανθράκωσε τουλάχιστον 15.000 στρέμματα βλάστησης κατά μια πρώτη εκτίμηση, κατέστρεψε πάντως τουλάχιστον δύο κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, που προχώρησαν σε προσωρινές εκκενώσεις και σε άλλα χωριά που απειλούνταν από τις φλόγες.

Μερικά χιλιόμετρα από εκεί, κάπου 450 πυροσβέστες έδιναν μάχη με άλλη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Πόμπαλ, στα όρια των περιφερειών Λαϊρία και Σανταρέμ.

Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά κάπου σαράντα άνθρωποι, πυροσβέστες και πολίτες, πάντως στα περισσότερα θύματα χρειάστηκε απλά να προσφερθούν φροντίδες επιτόπου, καθώς είχαν υποστεί κυρίως δηλητηρίαση λόγω εισπνοής καπνού ή παρουσίαζαν συμπτώματα εξάντλησης, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες βράδυ ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, ο Αντρέ Φερνάντες.

Έρχεται «κορύφωση των ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών»

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, οι δυνάμεις του πορτογαλικού πυροσβεστικού σώματος βρέθηκαν αντιμέτωπες με κάπου εκατό εστίες φωτιάς σε όλη τη χώρα της Ιβηρικής, ενώ «η κορύφωση των ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών» δεν έχει καν έρθει ακόμη, τόνισε ο κ. Φερνάντες.

Τα θερμόμετρα έχουν ήδη δείξει 44° Κελσίου κατά τόπους, όμως η πορτογαλική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο περί τα μέσα αυτής της εβδομάδας.

Έπειτα από αυτό το σαββατοκύριακο «υψηλού κινδύνου», όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, ο οποίος ακύρωσε ταξίδι που προγραμμάτιζε να κάνει στη Μοζαμβίκη για να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να κηρύξει σε κατάσταση «ετοιμότητας για κάθε ενδεχόμενο» τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας από σήμερα Δευτέρα ως και την Παρασκευή. Πέρα από την αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, το μέτρο αυτό της επιτρέπει επίσης να επιβάλει περισσότερους περιορισμούς.

Η Λισαβόνα ζήτησε εξάλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τα οποία σταθμεύουν στην Ισπανία.

Αν και ο υπουργός Εσωτερικών Ζουζέ Λουίς Καρνέιρου εκτίμησε πως η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με τον «χειρότερο συνδυασμό παραγόντων» από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου του 2017, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από εκατό άνθρωποι, ο πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα από την πλευρά του κρίνει πως δεν χωρά «σύγκριση» του επιπέδου ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού.

Οι πυρκαγιές που πολλαπλασιάζονται στην υφήλιο αποδίδονται από επιστήμονες στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η αύξηση των θερμοκρασιών, οι καύσωνες που πολλαπλασιάζονται και επιμηκύνονται και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους είναι συνδυασμός που ευνοεί την αύξηση του αριθμού και της έντασης των πυρκαγιών.

