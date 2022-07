Κοινωνία

Φυλή: Φωτιά στους πρόποδες της Πάρνηθας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα στο γήπεδο του Θρασύβουλου. Στη "μάχη" και εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Φυλή Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του γήπεδου Θρασυβούλου.

Λίγο αργότερα η φωτιά οριοθετήθηκε από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έφθασαν στο σημείο και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης αλλά καίει εντός της περιμέτρου χαμηλή βλάστηση και πεύκα, στους πρόποδες του βουνού.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον του Γηπέδου Θρασυβούλου Φυλής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 18:00 της Κυριακής έως τις 18:00 της Δευτέρας «εκδηλώθηκαν 26 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρκιζα: 12χρονος και 14χρονος συνελήφθησαν για ληστεία

Έμφυλη βία: Μνημόσυνο για την Γαρυφαλλιά - Η συγκινητική κίνηση της οικογένειάς της (εικόνες)

Φωτιά στην Παλλήνη