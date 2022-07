Παράξενα

Καταδικάστηκε για κλοπή μπουγάτσας

Άτομο με μειωμένο καταλογισμό καταδικάστηκε επειδή έκλεψε μπουγάτσες από σούπερ μάρκετ.

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών και δέκα ημερών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 60χρονο, επειδή έκλεψε κατεψυγμένες μπουγάτσες από σούπερ - μάρκετ και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς όταν κλήθηκαν να τον ελέγξουν. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων, δεχόμενο ότι τέλεσε τις πράξεις με μειωμένο καταλογισμό.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε την περασμένη Παρασκευή σε σούπερ - μάρκετ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, επρόκειτο για επτά συσκευασίες μπουγάτσας, συνολικής αξίας 15,26 ευρώ, εκ των οποίων μία βρέθηκε κάτω από τα ρούχα του και οι υπόλοιπες μέσα σε σακούλα.

Υπάλληλος της επιχείρησης είχε ειδοποιήσει την Άμεση Δράση και στο σημείο (εντός της επιχείρησης) έφτασαν δύο αστυνομικοί. Καθώς ο 60χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, «έσπρωχνε και δεν δέχθηκε να τον ελέγξουμε λέγοντας ακατάληπτα πράγματα», όπως κατέθεσε μάρτυρας - αστυνομικός, κλήθηκαν για ενίσχυση άλλοι δύο αστυνομικοί και ακολούθησε η σύλληψή του.

Η υπεράσπιση του 60χρονου ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις τελέστηκαν με μειωμένο καταλογισμό και επικαλέστηκε πρόβλημα που του παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια στο κεφάλι, εξαιτίας του οποίου έχει ελαττωμένη αντίληψη. Τον ισχυρισμό αυτό επιβεβαίωσαν συγγενικό του πρόσωπο και ο εργοδότης του που εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Ανέφεραν δε, ότι ο κατηγορούμενος εργάζεται πάνω από 25 χρόνια σε τυροκομείο, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές και αμείβεται ικανοποιητικά.

Ο ίδιος στην απολογία του είπε ότι θα πλήρωνε, ενώ μιλούσε για τον «πόλεμο στην Ευρώπη...», μεταφέροντας στους δικαστές ότι «η ελληνική φέτα είναι η καλύτερη».

Κατά πλειοψηφία κρίθηκε ένοχος με μειωμένο καταλογισμό, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού ενώ απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης περί απόπειρας κλοπής αντικειμένων μικρής αξίας. Ο 60χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

