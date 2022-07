Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Γιώργος Δασκαλάκης

Η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού σκόρπισε θλίψη στον πολιτικό κόσμο. Ποιος ήτανο Γιώργος Δασκαλάκης.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός, Γιώργος Δασκαλάκης.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επί σειρά ετών συνδικαλιστής, βουλευτής και υπουργός κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Δασκαλάκης

Γεννήθηκε το 1936 στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην τότε ΑΣΟΕΕ (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Υπήρξε πρωτοπόρος στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω του οποίου αναδείχθηκε.

Υπήρξε συνιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, γραμματέας του Τομέα Συνδικαλιστικού του Κινήματος (1975 - 1982) και πρώτος γραμματέας της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, από το 1982 μέχρι το 1985 ήταν μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τα διαστήματα 1981 - 1996 και 2000 - 2004. Στις εκλογές του 1981 εκλέχθηκε στην Α΄ Αθηνών, στις εκλογές του 1985, 1989 (Ιουνίου και Νοεμβρίου), 1990 και 1993 στην Αρκαδία και στις εκλογές του 2000 στην Β΄ Αθηνών.[4]

Χρημάτισε υφυπουργός Εμπορίου από τον Φεβρουάριο του 1987 μέχρι τον Ιούλιο του 1989, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι τον Ιανουάριο του 1996 και υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον Ιανουάριο του 1996 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Από το 1997 μέχρι το 2000 ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Τράπεζας. Ήταν παντρεμένος νυμφευμένος με τη Μαρία Κορναράκη με την οποία απέκτησαν δύο κόρες

H ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Με οδύνη αποχαιρετούμε τον επί χρόνια βουλευτή και πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Δασκαλάκη.

Ιδρυτικό στέλεχος του Κινήματος και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γιώργος Δασκαλάκης υπηρέτησε άοκνα το ΠΑΣΟΚ και τα εθνικά συμφέροντα.

Πρωτοστάτησε όταν το 1993 ως Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών θεσμοθέτησε την Αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ενώ η Ιστορία έγραψε το όνομά του ως εισηγητή στο Κοινοβούλιο του Νόμου που καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ήταν ενεργά παρών στον αγώνα κατά της Χούντας και πάντα στην πρωτοπορία των κοινωνικών αγώνων. Η πολιτική του διαδρομή και το ήθος του αποτέλεσαν διαχρονικά παράδειγμα και πηγή έμπνευσης.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

