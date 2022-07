Παράξενα

Μπυραρία προτείνει στους πελάτες της να πληρώνουν με… ηλιέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Απλώς μας τελείωσε το λάδι στην κουζίνα και έπρεπε να γίνουμε εφευρετικοί», λέει ο διευθυντής της

Μια μπυραρία του Μονάχου βρήκε έναν πρωτοποριακό τρόπο για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις μαγειρικών ελαίων στην Ευρώπη: επιτρέπει στους πελάτες της να πληρώνουν την μπίρα τους με… ηλιέλαιο ώστε να εξασφαλίσει ότι θα έχει αρκετό απόθεμα για το τηγάνισμα των σνίτσελ.

Καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία μαζί έχουν το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών ηλιελαίου, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, είδαν τα αποθέματά τους να μειώνονται κατακόρυφα μετά τη ρωσική εισβολή στη γειτονική χώρα, τον Φεβρουάριο. Οι διευθυντές της ζυθοποιίας-μπιραρίας Giesinger Brewery πιστεύουν ότι βρήκαν τη λύση στο πρόβλημα. Προσφέρουν στους λάτρεις της μπίρας ένα λίτρο από το αγαπημένο τους ποτό έναντι ίσης ποσότητας ηλιελαίου.

«Το θέμα προέκυψε επειδή απλώς μας τελείωσε το λάδι στην κουζίνα και έπρεπε να γίνουμε εφευρετικοί», είπε ο διευθυντής της μπυραρίας, ο Έρικ Χόφμαν.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παρατηρήθηκαν ελλείψεις ηλιελαίου στα ράφια των σουπερμάρκετ. Κάποια μάλιστα από αυτά το πωλούσαν με το «δελτίο», επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να αγοράζει συγκεκριμένη ποσότητα ώστε να φτάσει για όλους.

«Το να βρεις λάδι είναι πολύ δύσκολο… Αν χρειάζεσαι 30 λίτρα την εβδομάδα αλλά παίρνεις μόνο 15, σε κάποιο σημείο δεν μπορείς πια να τηγανίσεις σνίτσελ», είπε ο Χόφμαν, εξηγώντας ότι μέχρι στιγμής οι πελάτες της μπιραρίας έχουν ανταλλάξει περίπου 400 λίτρα. Πολλοί είναι αυτοί που βρίσκουν δελεαστική την πρόταση: ένα λίτρο μπίρας στοιχίζει περίπου 7 ευρώ στις γερμανικές μπιραρίες, ενώ ένα λίτρο ηλιελαίου στη λιανική κοστίζει 4,5 ευρώ.

Ο Μόριτς Μπάλερ αγόρασε 80 λίτρα ηλιελαίου όταν βρέθηκε στην Ουκρανία, σε ένα ταξίδι για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη συνέχεια, αντάλλαξε το προϊόν με οκτώ κιβώτια μπίρες για το πάρτι γενεθλίων του. «Αυτή η εκστρατεία είναι τέλεια. Μπορούμε να αγοράσουμε φτηνή μπίρα και ταυτόχρονα βοηθάμε και την Giesinger Brewery», εξήγησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Σύλληψη κακοποιού - Ήταν στους 10 πιο καταζητούμενους στις ΗΠΑ (βίντεο)

Φωτιά στο Ρέθυμνο: “Μάχη” με τις φλόγες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Στίβος - Όρεγκον 2022: ο Τεντόγλου “πήδηξε” άνετα… στον τελικό (εικόνες)