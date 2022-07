Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στο Ρέθυμνο: δορυφορικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής (χάρτης)

Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά που καίει ακόμη στο Ρέθυμνο.

Η μεγάλη φωτιά που καίει στο Ρέθυμνο αποτυπώθηκε σε δορυφορικές εικόνες, από την υπηρεσία meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η καταστροφή είναι μεγάλη και αποτυπώνεται με κόκκινα χρώματα στον χάρτη του meteo.gr παρουσιάζονται οι θερμικές ανωμαλίες από τη μεγάλη φωτιά στο έδαφος του νομού Ρεθύμνου, όπως καταγράφηκαν από δορυφόρους το βράδυ της Παρασκευής (15.07.2022) και το Σάββατο (16.07.2022).

Δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρέθυμνο.

Σχεδόν 15.000 στρέμματα γης καταστράφηκαν από τις φλόγες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, σύμφωνα με το meteo, με τη δορυφορική μέτρηση του ευρωπαϊκού δορυφόρου να πραγματοποιείται στις 12:10 το μεσημέρι του Σαββάτου 16/7, ενώ υπήρχαν ακόμη ενεργές εστίες (κίτρινα και πορτοκαλί στίγματα).

Εκτίμηση της καμένης έκτασης θα πραγματοποιηθεί το βράδυ, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα υψηλότερης ανάλυσης.

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν, δυσχεραίνουν, πάντως, το έργο των πυροσβεστικών μέσων, καθώς σημειώνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις.

