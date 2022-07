Αθλητικά

Ο Μουρίνιο έκανε τατουάζ τα ευρωπαϊκά του τρόπαια (εικόνες)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο «χτύπησε» τατουάζ τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του και το αποκάλυψε μέσω Instagram.



Τα τρία ευρωπαϊκά Κύπελλα, το ένα δίπλα στο άλλο με τα χρώματα των συλλόγων με τους οποίους τα έχει κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια: είναι το τατουάζ του προπονητή της Ρόμα, Ζοζέ Μουρίνιο, που το έδειξε σε όλους στο Instagram.

«Αυτό είναι το τατουάζ μου. Η χαρά των Ρωμαίων με ώθησε να το κάνω. Σκέφτηκα λοιπόν κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα τιμούσε όλους τους συλλόγους με τους οποίους έχω κερδίσει ευρωπαϊκές διοργανώσεις», έγραψε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Ταυτόχρονα, ήθελε «ένα μοναδικό τατουάζ, ένα που ήμουν ο μόνος που θα μπορούσα να έχω», κατέληξε ο «Μου», κάνοντας tag στη φωτογραφία τις Πόρτο (με την οποία κατάκτησε το τότε Κύπελλο UEFA το 2003 και το Champions League στο 2004), Ίντερ (Champions League 2010), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Europa League 2017) και Ρόμα, νικήτρια του πρώτου Conference League, στα Τίρανα τον περασμένο Μάιο.

Ωστόσο, ο Μουρίνιο δεν σκέφτηκε μόνο το τατουάζ του τις τελευταίες ημέρες: χθες (16/7) ο τεχνικός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πάουλο Ντιμπάλα, μεταγραφικό της ομάδας του, για να τον πείσει να φορέσει τη φανέλα της Ρόμα.

Το περιβάλλον του παίκτη φέρεται να διαρρέει πως μειώθηκαν στο μισό οι οικονομικές απαιτήσεις του Αργεντινού άσου αίτημα του για προμήθειες (από 4 έως 5 εκατομμύρια και όχι δέκα όπως ζήτησε στην Ίντερ), που αν ισχύει θα μπορούσε να επιταχύνει πολύ τη διαπραγμάτευση.

