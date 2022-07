Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Κλείδωσε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο για να κάνει... απεντόμωση στο σπίτι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα παιδιά εντόπισαν περίοικοι και ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Συνελήφθη η μητέρα.

(εικόνα αρχείου)

Μητέρα κλείδωσε τα δυο παιδιά της, 3 και 6 ετών, στο αυτοκίνητο, για να προβεί σε εργασίες απολύμανσης και απεντόμωσης στο σπίτι της, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Τα δύο ανήλικα εντόπισαν περίοικοι και ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά που βρίσκονταν κλειδωμένα στο αυτοκίνητο της μητέρας τους, χτυπούσαν τα τζάμια και φώναζαν σε μια προσπάθεια να ακουστούν. Κάποιοι αποφάσισαν να πλησιάσουν και πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε αυτό που είχε συμβεί.

Η 36χρονη μητέρα, με καταγωγή από τη Σερβία, συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής, όταν έγινε η καταγγελία, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Όπως φέρεται να είπε η 36χρονη, δεν ήθελε να κάνει κακό, αλλά φοβήθηκε να τα κρατήσει στο σπίτι. Αναγνώρισε το λάθος της και υποσχέθηκε ότι δεν θα το επαναλάβει.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Πύργος - Τροχαίο: Αιματηρή σύγκρουση δίκυκλου με ΙΧ (εικόνες)

“Άγιος Ανδρέας” - Αδελφός 49χρονου: του είπαν “μην μας ενοχλείς” και πέθανε μισή ώρα μετά