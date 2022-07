Κοινωνία

Οπτικές ίνες: διαμαρτυρίες και καταγγελίες για κακοτεχνίες στους δρόμους (βίντεο)

Δήμαρχοι από διάφορες περιοχές της χώρας καταγγέλλουν κακοτεχνίες στους δρόμους των πόλεών τους, μετά την τοποθέτηση οπτικών ινών.

Της Εβελίνας Κίσσα

Η μετάβαση στην τεχνολογία των οπτικών ινών είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη, τόσο για τις επιχειρήσεις ,όσο και για τα νοικοκυριά. Άλλωστε η χώρα μας κατέχει την 89η θέση, μια θέση καθόλου τιμητική ,στην παγκόσμια λίστα για την ποιότητα των κρατικών δικτύων.

Προκειμένου να βελτιώσει της θέση της, η Ελλάδα , επενδύει πια στις νέες τεχνολογίες και η Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών κάλεσε τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών να υλοποιήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης των οπτικών ινών διαθέτοντας μεγάλα ποσά για τις κατάλληλες υποδομές.

Όμως, έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρά προβλήματα και κακοτεχνίες, αφού ορισμένοι από τους φορείς, αφού πρώτα πήραν άδεια από τους δήμους για τις εργασίες τους, τις ανέθεσαν σε εργολάβους, που ανεξέλεγκτα, χωρίς λογοδοσία, προχώρησαν στα σκαψίματα των δρόμων, αφήνοντας πίσω τους πρόχειρα μπαλώματα.

Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως, «είναι να λυπάται κανείς το οδικό δίκτυο και τις εκτεταμένες καταστροφές και την κακοποίηση που δέχεται από τις εργασίες που γίνονται για να περνάνε τα διάφορα δίκτυα, οι οπτικές ίνες και ό,τι άλλο».

«Δεν μπορεί δηλαδή ειδικά σε δρόμους που έχουμε καινούργιο οδόστρωμα να περνάνε οι οπτικές ίνες με ένα συνεργείο και να μένει ένα κακό μπάλωμα πίσω», λέει από πλευράς του ο Γιώργος Παπανικολάου, δήμαρχος Γλυφάδας.

Τα αποτελέσματα σε μερικές περιπτώσεις είναι κωμικοτραγικά, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου συνεργείο εγκατάστασης οπτικών ινών κατηγορήθηκε για τσιμεντοποίηση ακόμα και δέντρων! Όπως είχε δηλώσει αντιδήμαρχος της πόλης στο voria.gr «το τσιμέντο που περίσσεψε από το γέμισμα των αρμών για τις ίνες, το πέταξαν μέσα στις δενδροδόχους». Μετά από καταγγελίες κατοίκων και επιχειρηματιών ευτυχώς καθαρίστηκαν.

Τα παράπονα και η δυσαρέσκεια δε φαίνεται να τελειώνουν, καθώς την αποδοκιμασία τους για τα έργα εκφράζουν αρκετοί δήμοι της χώρας. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης, εξήγησε πως, «ο κάθε ένας δήμος δεν έχει ανταποδοτικά τέλη απλώς θα τα διευκολύνει στους δημότες και τις επιχειρήσεις να έχουν ένα γρήγορο ίντερνετ. Δεν μπορεί να σκάβουν τους δρόμους εδώ και τρία χρόνια και να εξυπηρετείται ακόμα ο κόσμος. Ανοίγουν τους δρόμους περνάνε τις σωλήνες, μετά έρχονται να περάσουν τις οπτικέ ίνες. Μετά να κάνουν αιτήσεις στην ΔΕΗ και ακόμα δυστυχώς, εγώ μιλάω συγκεκριμένα εδώ στο Λουτράκι, όλα τα ΚΑΦΑΟ δεν έχουν συνδεθεί για να μπορέσει ό κόσμος να εξυπηρετηθεί».

Ο δήμαρχος Αγρίνιου Γιώργος Παπαναστασίου, σημειώνει πως, «σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες που επεμβαίνουν μες τους δήμους και στους δημοτικούς δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους είναι ανεπίτρεπτος. Δίνονται υπεργολαβία διάφορα έργα τα οποία όμως, έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούν, τεράστιες ζημιές στις υποδομές των δήμων καθώς και κακοτεχνίες πάρα πολλές».

«Η νομοθεσία προβλέπει ότι το οδόστρωμα πρέπει να αποκαθίσταται με πλήρη τρόπο και όταν είναι καινούργιο χρειάζεται περισσότερη εργασία και πιο ποιοτική αποκατάσταση που έχει μεγαλύτερο κόστος. Ακριβώς επειδή το κόστος αυτό είναι μεγαλύτερο, τελικά οι ανάδοχοι εργολάβοι των εταιρειών δεν κάνουν αυτές τις προσπάθειες και τελικά αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες με κακοτεχνίες και προβλήματα τεχνικά που τελικά μας υποχρεώνουν σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλουμε πρόστιμα και να ζητάμε με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος την αποκατάσταση των βλαβών και την αποζημίωση του δήμου για τις εργασίες που πρέπει εμείς μετά να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε τις κακοτεχνίες αυτές», τονίζει ο δήμαρχος Γλυφάδας.

Ο Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, δήμαρχος Ξηρομέρου, Αιτωλοακαρνανίας, λέει πως, «αυτό που είναι επιβεβλημένη ανάγκη, θα πρέπει να γίνει ένας κεντρικότερος συνδυασμός και σχεδιασμός ώστε να περνάνε όλα τα δίκτυα μαζί και να γίνεται η συντήρηση του οδοστρώματος ολοκληρωτικά, χωρίς να αφήνουμε 'τραυματισμένο' το οδικό δίκτυο».

Με την αυτοδιοίκηση να αναζητά λύσεις ορισμένοι Δήμοι φαίνεται να παίρνουν δραστικές αποφάσεις.

Ο δήμος Αλίμου, όπως σημειώνει ο Ανδρέας Κονδύλης στον ΑΝΤ1: «Εμείς πλέον πήραμε την απόφαση και δε δίνουμε άλλες άδειες για να περάσει το δίκτυο των οπτικών ινών, διότι όπου έχει περάσει, σε ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μας, πίσω του έχει αφήσει σακατεμένους δρόμους».

Ο Γιώργος Παπαναστασίου, δήμαρχος Αγρινίου, λέει πως, «γι’ αυτό θα πρέπει να εισακούγονται και να παίρνονται ειδικές αδειοδοτήσεις από τους δήμους, να μπορούμε να επιβλέπουμε και εμείς τα έργα και να τα σταματάμε με τον σωστό τρόπο».

«Νομίζω δεν είναι υπερβολικό να ζητάμε τα συνεργεία που ανοίγουν τους δρόμους, να κάνουν καλά τη δουλειάς τους και να τους αποκαθιστούν σωστά. Το να κάνουμε σε αυτή τη χώρα σωστά τη δουλειά μας, χωρίς να προκαλούμε φθορές και καταστροφές είναι κάτι που θα έπρεπε αυτονόητα να γίνεται», καταλήγει ο δήμαρχος Αλίμου.

