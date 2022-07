Κοινωνία

Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αποκοπεί η δυναμική της πυρκαγιάς στο δάσος της Δαδιάς, τόνισε ο Γιάννης Αρτοποιός. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με φωτιά το Σάββατο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο δάσος της Δαδιάς, στο Σουφλί Έβρου, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αποκοπεί η δυναμική της πυρκαγιάς, ώστε να διασωθεί ένα από τα πιο ευαίσθητα οικολογικά εθνικά της Μεσογείου, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση.

«Αυτή τη στιγμή, το μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται δυτικά, προς παρθένες δασικές εκτάσεις και καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αποκοπεί η δυναμική της. Όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις επιχειρούν, για να διασωθεί ένα από τα πιο ευαίσθητα οικολογικά εθνικά πάρκα της Μεσογείου», επισήμανε ο κ. Αρτοποιός και προσέθεσε ότι τα γενικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πυρκαγιάς σχετίζονται με μεγάλο όγκο καύσιμης ύλης, αποτελούμενη από μαύρη πεύκη, τραχεία πεύκη καθώς κι άλλα φυλλοβόλα είδη. «Ταυτόχρονα, επιχειρούμε σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από απότομες εναλλαγές του ανέμου, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην προσέγγιση λόγω της έντονης τοπογραφίας και του φτωχού οδικού δικτύου, δεδομένου ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, ευνοούν την ταχεία εξάπλωση αυτής της δασικής πυρκαγιάς», σημείωσε.

Τούτη την ώρα επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 68 υδροφόρα οχήματα, μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και σήμερα από το πρώτο φως και αναπτύχθηκαν σταδιακά, 10 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Επιπλέον, όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός, όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν τεθεί από χθες σε γενική επιφυλακή. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή, και μαζί τους επιχειρούν εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (που έχει διαθέσει για το σκοπό αυτό 7 μηχανήματα έργου και 1 ομάδα «Δευκαλίωνα» αποτελούμενη από 36 στελέχη), η Δασική Υπηρεσία και η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων.

Συνολικά την τελευταία εβδομάδα, εκδηλώθηκαν στη χώρα μας 393 δασικές πυρκαγιές. Σήμερα εκδηλώθηκαν 59 δασικές πυρκαγιές, με τις σημαντικότερες στα Μέγαρα, στην Ηλεία, στη Λέσβο, στην Αρτέμιδα Αττικής και στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, εκ των οποίων, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, οι περισσότερες από το σύνολό τους, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Ταυτόχρονα, την τελευταία εβδομάδα, το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετώπισε 800 αστικές πυρκαγιές.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18:35 στην περιοχή Φανάρι στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική έχει πλέον οριοθετηθεί, χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 23 οχήματα.

Επιπλέον, ο κ. Αρτοποιός αναφέρθηκε στην άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας απευθύνοντας έκκληση στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες: «Εφιστούμε την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν, και βέβαια αυτές οι συνθήκες ευνοούν στο μέγιστο βαθμό την έναρξη και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Επιπλέον, δεδομένου ότι αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε: «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! Δεν κάνουμε θερμές εργασίες! Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί! Αν δούμε καπνό ή φωτιά καλούμε αμέσως το 112 ή το 199».

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμές αέριες μάζες από τη δυτική Ευρώπη και τις ακτές της βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας, θα προκαλέσουν άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως η δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, καθώς και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

