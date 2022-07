Κοινωνία

Φωτιές - Πυροσβεστική: Η ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα

Έκτακτη ενημέρωση της Πυροσβεστικές για τις φωτιές σε Έβρο και Λέσβο. Η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα.

Στη δυτική και στη νοτιοδυτική πλευρά της περιμέτρου της πυρκαγιάς επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στο δάσος της Δαδιάς στο Σουφλί Έβρου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά από την Πέμπτη 21 Ιουλίου, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Ωστόσο, όπως είπε, η εικόνα στην βορειοανατολική πλευρά αυτή την στιγμή είναι πολύ καλύτερη. Ο κ. Αρτοποιός έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά δύσκολο περιστατικό πυρκαγιάς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξελίσσεται στην καρδιά του Έβρου» με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα.

Συγκεκριμένα επιχειρούσαν και επιχειρούν από το βράδυ και συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα 320 πυροσβέστες με 68 υδροφόρα οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και σήμερα από το πρώτο φως και αναπτύχθηκαν σταδιακά 6 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο καπνός σε συνδυασμό με την άπνοια και τη μεγάλη σχετική υγρασία της νύχτας δυσχέραινε το πρωί τις επιχειρήσεις της αεροπυρόσβεσης. «Για το λόγο αυτό προσπαθούμε όπου είναι εφικτό με τις επίγειες δυνάμεις και τα χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουμε επιπλέον αντιπυρικές ζώνες και λωρίδες. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχουν τεθεί από χθες σε γενική επιφυλακή. Ταυτόχρονα οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Αναφορικά με την δασική πυρκαγιά στην Π.Ε Λέσβου στην περιοχή Καστρί, ο κ. Αρτοποιός είπε ότι εκδηλώθηκε στις 10.04 σήμερα το πρωί κι επιχειρούν από την πρώτη στιγμή 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 17 υδροφόρα οχήματα ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο μεσαίου τύπου Mi8 το οποίο εδρεύει μονίμως και προληπτικά στην Λέσβο.

Στις 11.25 με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή Βατερά Λέσβου για την προληπτική απομάκρυνσή τους στην περιοχή Πολιχνίτο. Η επιχείρηση αυτή είναι σε εξέλιξη.

Επίσης, δασική πυρκαγιά εξελίσσεται στη θέση Τσακατούρα Γρεβενών, όπου εκεί επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα κι 1 ελικόπτερο, και όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, πρόκειται για έρπουσα πυρκαγιά σε ορεινή δύσβατη περιοχή.

Τέλος, μια ακόμα φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακριτοχώρι Μεσσηνίας του δήμου Πύλου - Νέστορος που εκδηλώθηκε στις 13.34 σήμερα το μεσημέρι. Επιχειρούν 61 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

