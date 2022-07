Λέσβος

Φωτιά στα Βατερά Λέσβου: Οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό, κάηκαν σπίτια (εικόνες)

Ανεξέλεγκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Λέσβο. Μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο. Προηγήθηκε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού.

Στον κύριο όγκο του οικισμού των Βατερών μπήκε, περίπου στη μία το μεσημέρι, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10 το πρωί.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη με πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής να δίνουν μάχη για να σταματήσουν τη φωτιά.

Σε κάποια τμήματα της περιοχής η φωτιά έφτασε στη θάλασσα έχοντας κάψει σπίτια και επαγγελματικές δραστηριότητες. Κατά διαστήματα, στην περιοχή σημειώνονται ριπές ανέμων που σε συνδυασμό με τη φωτιά λειτουργούν εμπρηστικά.

Η φωτιά καίει στην περιοχή Καστρί σε δασική δύσβατη έκταση με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς. Στο σημείο επιχειρούν 81 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 19 οχήματα 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και τρεις τράκτορες.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δυο μέτωπα, ένα πάνω στο βουνό, στη Ρογκάδα και ένα μέσα στον οικισμό των Βατερών.

Δίνουμε μάχη για να σωθούν τα σπίτια και επιχειρήσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος τόνισε στον ΑΝΤ1, ότι η φωτιά είναι μέσα στον οικισμό, προέχει η ανθρώπινη ζωή.





Όπως είναι γνωστό τα Βατερά είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός με πολλές παραθεριστικές κατοικίες, αλλά και κατοικίες που έγιναν μόνιμες για αρκετούς κατοίκους της Βρίσας μετά τον σεισμό του 2017.

Στα άλλα μέτωπα της φωτιάς στο βουνό επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και κυρίως δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα.

Λίγο πριν της 11, δόθηκε εντολή από την Πολιτική Προστασία για προληπτική εκκένωση του οικισμού των Βατερών.

