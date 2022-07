Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Παναγιωτόπουλος: εξωφρενική η συζήτηση για αποστρατιωτικοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο υπ. Εθνικής Άμυνας για τις αναφορές σε συμμάχους και εταίρους, μετά τα τουρκικά «τερτίπια» και τι αναφέρει για τα F-35 που θα αποκτήσει η χώρα μας.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κομβικά σημεία της οποίας ήταν η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης και η παραγγελία των F-35, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τονίζει πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι προκλήσεις της Άγκυρας τέθηκαν «επί τάπητος» στην Ουάσινγκτον, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, «πριν λίγες ώρες ο κύριος Τσαβούσογλου επανέφερε το γνωστό θέμα της αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Το ζήτημα αυτό είναι εξωφρενικό να το συζητά κανείς. Θα έλεγα ότι δεν έχει και κανένα βάσιμο νομικό έρεισμα, όσο ανόητο, γελοίο, εξωφρενικό και αν το θεωρούμε εμείς, εντούτοις θα πρέπει να το εξηγούμε αυτό σε εταίρους και συμμάχους. Γιατί οι άλλοι, μάλλον όλοι, δεν έχουν την ίδια γνώση ή εξοικείωση με το θέμα».

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι θα έχουμε «ήρεμα νερά» από εδώ και πέρα μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Αυγούστου, απάντησε: «Θέλω να πιστεύω πως ναι. Όπως λένε και στο ΝΑΤΟ ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Επομένως διατηρούμαστε σε εγρήγορση. Δεν θα έλεγα σε συναγερμό ή επιφυλακή αλλά σε εγρήγορση».

Η εκτίμηση του Έλληνα Υπουργού μετά και τις εξελίξεις στο Κογκρέσο, είναι πως δεν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως εκείνα του καλοκαιριού του 2020.

Η Ελλάδα μπαίνει στο «κλειστό κλαμπ» των F-35

Στο Τέξας, η Αθήνα θέλησε να διερευνήσει τις δυνατότητες συμμετοχής της, έστω και τώρα στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εντάσσεται στις χώρες που θα προμηθευτούν F-35, ανεξαρτήτως εάν θα υπάρξει συμπαραγωγή ή όχι.

Υποστήριξε, τέλος, πως το ελληνικό ενδιαφέρον για τα F-35, εκφράζεται έντονα μέσα από την πίεση που ασκείται, ώστε η απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης να φτάσει το συντομότερο δυνατό στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι: Επιμνημόσυνη δέηση για τους 103 νεκρούς (εικόνες)

Βόλος: Αγριογούρουνο σε παραλία - Κάνει “παρέα” με παιδιά (εικόνες)

Τροχαίο - Άγιος Κωνσταντίνος: νεκρός ο οδηγός που πετάχτηκε από το παρμπρίζ