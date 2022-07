Παράξενα

Viral: Παπάς χορεύει σούστα με νύφη (βίντεο)

Όταν ο ιερέας του χωριού είναι μερακλής... Μετά την σούστα με τη νύφη, χόρεψε ζεϊμπέκικο με τους συγχωριανούς του, υπερήφανους, να χτυπούν παλαμάκια.

Σίγουρα αυτός ο γάμος θα μείνει στην ιστορία και σε αυτό βοήθησε ο πάτερ Αλέξανδρος, ο ιερέας του χωριού των Αγιών Παρασκιών.

Σε γάμο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Ιουλίου, στην πλατεία του χωριού, ο πάτερ Αλέξανδρος, που βρίσκεται στις λύπες αλλά και στις χαρές των συγχωριανών του, χόρεψε με τη νύφη κλέβοντας την παράσταση με τις ικανότητές του στους παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

Ο χορός του παπά ξετρέλανε τους πάντες με τους καλεσμένους να τραβούν βίντεο, ένα εκ των οποίων έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τις προβολές και τα likes να ανεβαίνουν διαρκώς.

«Όταν ο πάτερ του χωριού είναι μερακλής!!», είναι η περιγραφή στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον πάτερ Αλέξανδρο που χόρεψε… σούστα τον μαλεβιζιώτη με τη νύφη.

Ο παπάς αποδείχθηκε μεγάλος χορευταράς αφού μετά την σούστα με τη νύφη, χόρεψε ζεϊμπέκικο με τους συγχωριανούς υπερήφανους να χτυπούν παλαμάκια.

Ο γάμος τελέσθει στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου, ενώ ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού, με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη και του Δημοσθένη Τσακαλάκη.

Πηγή: neakriti.gr, Tik Tok / fotinigew

