Υπουργικό Συμβούλιο: η “καυτή” ατζέντα της συνεδρίασης

Μια σειρά από κρίσιμα νομοσχέδια και προτάσεις για κομβικές αλλαγές, τίθενται επί τάπητος.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.



Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως για τους 5+1 άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής: Μεταρρυθμίσεις και ωφέλειες

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/1828 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και τη διοικητική επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου







Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά του νομοσχεδίου για τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα

Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη και τον Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά της νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για την επιλογή Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για την επιλογή Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως για την τροποποίηση του Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών.