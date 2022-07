Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός κλείνει Βέρμπιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κλεισμένη" θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό.

"Κλεισμένη" θα πρέπει να θεωρείται πλέον (και) η μεταγραφή του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό, με τον 28χρονο εξτρέμ να ακολουθεί τους Άνταμ Τσέριν και Άντραζ Σπόραρ στην Αθήνα, μεγαλώνοντας κι άλλο τη σλοβενική... παροικία εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος του "τριφυλλιού".

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι "πράσινοι" τα έχουν βρει σε όλα με τον διεθνή Σλοβένο μεσοεπιθετικό για συμβόλαιο τριών ετών κι απομένει πια απ' την πλευρά του η έγγραφη "ενεργοποίηση" της ειδικής διάταξης της FIFA που επιτρέπει προς τους ποδοσφαιριστές των ρωσικών και ουκρανικών ομάδων να αναστείλουν τις συμβάσεις τους, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η πλευρά του παίκτη έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό κι απομένει να αποφασίσει ο Βέρμπιτς αν θα παραμείνει για να παίξει με την Ντινάμο Κιέβου και τους αγώνες με την Στουρμ Γκρατς στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ή θα αποχωρήσει πολύ πιο άμεσα απ' την ουκρανική ομάδα.

Αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες, ωστόσο, αυτό που είναι ξεκάθαρο πλέον είναι πως ο Σλοβένος έχει ήδη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και θα γίνει σύντομα παίκτης του "τριφυλλιού".

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγαίο: 39 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Βάσεις 2022: Θριάμβευσε ο Ιρανός πρόσφυγας - Σε ποια Σχολή μπήκε

Φωτιά στα Λάβαρα Σουφλίου: Πέντε προσαγωγές για εμπρησμό