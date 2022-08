Κοινωνία

Τρένο συγκρούστηκε με αγελάδα και μετά εκτροχιάστηκε (εικόνες)

Διπλό ατύχημα για την αμαξοστοιχία που έφυγε από το Λιανοκλάδι το πρωί της Δευτέρας.

Διπλή ταλαιπωρία για τους περίπου 200 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1521, που έφυγε από το Λιανοκλάδι λίγο πριν τις 07:00 για την Αθήνα.

Μισή ώρα μετά την αναχώρησή της από το Λιανοκλάδι, στον παλιό σταθμό του Ελευθεροχωρίου, συγκρούστηκε με αγελάδα και ακινητοποιήθηκε. Στο σημείο έφτασαν τεχνικοί του ΟΣΕ και μετά από έλεγχο το τρένο συνέχισε το ταξίδι του.

Όμως, δεκαπέντε λεπτά αργότερα, λίγο πριν μπει στον σταθμό της Τιθορέας, έφυγε από τα κλειδιά και εκτροχιάστηκε καθώς -όπως σημειώνουν οι επιβάτες- «είχαν ξεχασμένα τα κλειδιά προς τη νέα γραμμή με συνέπεια το τρένο να βρεθεί έξω από τις ράγες».

Αυτήν τη στιγμή οι επιβάτες παραμένουν στον σταθμό της Τιθορέας και περιμένουν να φτάσει το «Λευκό Βέλος» προκειμένου να επιβιβαστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι τομέαρχες Υποδομών και Μεταφορών και Έρευνας και Τεχνολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, Χρήστος Γιαννούλης και Γιάννης Σαρακιώτης, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «Ο νέος εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας, έξω από την Τιθορέα αυτή τη φορά, επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ότι ο σιδηρόδρομος έχει καταρρεύσει με ευθύνη των κυρίων Μητσοτάκη και Καραμανλή. 200 επιβάτες, που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, έγιναν σήμερα μάρτυρες αλλά και θύματα της τριετούς πολιτικής αποδιοργάνωσης και καταστροφής. Δεν είναι οι πρώτοι. Δυστυχώς, δεν θα είναι και οι τελευταίοι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ΟΣΕ, εκτός από μια συγγνώμη, οφείλουν και εξηγήσεις για τη νέα αστοχία στα «κλειδιά» και για το αν λειτούργησε η τηλεδιοίκηση».

