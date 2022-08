Πολιτική

Ακάρ: Ο Μητσοτάκης έχει γινάτι με την Τουρκία

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε μεταξύ άλλων ότι «οι Έλληνες σε λίγο θα πηγαίνουν στους φούρνους και θα τους ζητάνε να μη μας δίνουν ψωμί».

Για γινάτι κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Χουλουσί Ακάρ επειδή όπως είπε παρά το ότι τον φιλοξένησε ο Τούρκος Πρόεδρος τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, στη συνέχεια πήγε στο Αμερικανικό Κογκρέσο και ζήτησε να μην πωληθούν F16 στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ακάρ χαρακτήρισε απαράδεκτη και ατυχή την κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μάλιστα είπε πως οι Έλληνες ζήτησαν και από τη Γερμανία να μην δώσουν υποβρύχια στην Τουρκία και υποστήριξε πως σε λίγο θα πάνε και στους φούρνους να ζητήσουν να μην δίνουν ψωμί στην Τουρκία.

Ισχυρίστηκε ότι συγκεκριμένα γνωστά ονόματα στην Ελλάδα για τα προσωπικά τους συμφέροντα θυσιάζουν τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Σκέφτονται συνέχεια τί να κάνουν εναντίον της Τουρκίας, όπως υποστήριξε.

Ο Τούρκος Υπουργός υπενθύμισε τι έγινε πριν από 100 χρόνια. Πρέπει να ξέρουν την ιστορία, ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ, λέγοντας ότι πριν εκατό χρόνια είχαν πληρώσει το κόστος και πρέπει να πάρουν μάθημα.

Για τα νησιά του Αιγαίου, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι έχουν τοποθετηθεί εκεί τεθωρακισμένα και άλλος βαρύς οπλισμός, υποστηρίζοντας ότι αυτό απειλεί την Τουρκία.

Έθεσε και πάλι θέμα μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες «δεν δέχονται ότι είναι Τούρκοι εκεί. Αν δεν είναι Τούρκοι, τότε τί είναι; Κινέζοι, Γάλλοι ή Γερμανοί;».





