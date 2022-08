Πολιτική

Οικονόμου: Προτεραιότητα μας να σταθούμε στο πλευρό των πολιτών που δυσκολεύονται

«Οι τελευταίες εξελίξεις προοιωνίζουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες για ολόκληρη την ήπειρό μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της ενεργειακής κρίσης. Εξαρχής είχαμε επισημάνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα προκαλούσε σοβαρότατα προβλήματα σε όλη την ήπειρό μας τα οποία θα δοκιμάσουν τις αντοχές μας και την αντοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι οι τελευταίες εξελίξεις προοιωνίζουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες για ολόκληρη την ήπειρό μας. «Είναι προφανές ότι κάποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο αλλά είναι βέβαιο ότι οι επιπτώσεις δεν θα αφήσουν καμιά χώρα ανέγγιχτη. Θα αφορούν άλλωστε τόσο την επάρκεια όσο και τις τιμές στην ενέργεια».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου «μπροστά σε αυτή τη δυσμενή προοπτική οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα κατ' αρχήν σε έναν νέο κανονισμό για τη μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου κατά 15%». Υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή δεν φαίνεται να επαρκεί και ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη ακόμη πιο δραστικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, έγκαιρα. «Ιδίως μάλιστα στην επιβολή πλαφόν σε ό,τι αφορά τη χονδρική τιμή του αερίου και την απεξάρτηση της τιμής του από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Ανέφερε ακόμη ότι με επιστολή του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μητσοτάκης έχει προτείνει έναν πανευρωπαϊκό μηχανισμό μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι βιομηχανικοί καταναλωτές για τη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον ερχόμενο χειμώνα ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα τόσο ως προς την επάρκεια όσο και ως προς την τιμή. Την ίδια στιγμή η χώρα μας συνεχίζει την προετοιμασία για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο ακραίων σεναρίων», πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε ότι «όπως και σε άλλες πρόσφατες κρίσεις έτσι και τώρα χτίζουμε εθνικές πολιτικές για τη θωράκιση της κοινωνίας αλλά και των επιχειρήσεων απέναντι στις απειλές, αφενός με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο αλλά και στα νοικοκυριά κι αφετέρου με πρόνοια για την εξασφάλιση επάρκεια στην ενέργεια».

Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση χτίζει αναχώματα για την άμυνα της κοινωνίας απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις και όχι μόνο. Αναφέρθηκε μάλιστα σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Πρόσθεσε ότι ήδη ο μηχανισμός που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τα υπερέσοδα των εταιριών απέδωσε μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο 330 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου το ποσό αυτό θα έφθανε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατίθενται αυτομάτως για τη στήριξη της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στο fuel pass 2 και την αυξημένη επιδότηση για βενζίνη στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου υπογράμμισε ότι συνεχίζεται και μάλιστα με πολύ αυξημένη περίμετρο η στήριξη της κυβέρνησης και στον τομέα αυτό.

Σήμερα ανοίγει η εφαρμογή του fuel pass 2 είπε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις που έχουν γίνει για το ύψος της επιδότησης αλλά και για το ποιοι ακριβώς είναι οι δικαιούχοι.

Υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των ανατιμήσεων που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και αυτό το γνωρίζει καλά η κυβέρνηση. Τόνισε όμως ότι είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι το πρόγραμμα στήριξης που τρέχει στη χώρα μας είναι ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Επανέλαβε ότι η διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας είναι απαραίτητη όπως και η εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του προγράμματος στήριξης των πολιτών.

Ανέφερε ότι το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2022 κατά 3,8% ενώ από τον Μάιο υπήρξε σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Επίσης η ανεργία μειώθηκε στο 12,5% τον Μάιο, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 2010 ενώ ο Τουρισμός ανακάμπτει δυναμικά ενώ διαπιστώνεται ότι οι πολίτες παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται έγκαιρα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Προτεραιότητά μας παραμένει να προσπαθούμε συνεχώς να σταθούμε στο πλευρό των πολιτών που δυσκολεύονται λόγω των διεθνών κρίσεων είπε ακόμη ο κ. Οικονόμου με πολιτικές που παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι χωρίς την πολιτική που εφαρμόζεται για την οικονομική πρόοδο της Ελλάδος η πίεση και τα προβλήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στους «εντελώς ανυπόστατους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για ανοχή σε καρτέλ και δήθεν αισχροκέρδεια», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ηλιόπουλος: Η αλαζονεία και η μετάθεση ευθυνών έχουν καταντήσει αηδία

Νέα επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπολύει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει:

«Μετά την πανδημία με το αρνητικό ρεκόρ θανάτων σε όλη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος στην Ευρώπη, τα καύσιμα με την ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ, ο κ. Οικονόμου σήμερα μας ενημέρωσε πως και για τις παρακολουθήσεις η κυβέρνηση δεν φέρει καμία ευθύνη γιατί «όλη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την απειλή των παρακολουθήσεων». Η αλαζονεία και η μετάθεση ευθυνών στον διεθνή παράγοντα για ό,τι στραβό κάνει ο κ. Μητσοτάκης έχει καταντήσει αηδία.

Περιμένουμε από τον κ. Οικονόμου μία ξεκάθαρη απάντηση: Ισχύει η προ μηνών δήλωσή του για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη την οποία απέδιδε σε ιδιώτες και σύμφωνα με τον οποίο «θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό εάν η κυβέρνηση γνώριζε»; Ή ισχύει η διπλή παραδοχή του επικεφαλής της ΕΥΠ στην Επιτροπή της Βουλής πως παρακολουθούσαν τον κ. Κουκάκη;»

