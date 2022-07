Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Οικονόμου: Χτίζουμε εθνικά αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις

Οι 3 παρεμβάσεις με "σημαντικό αποτύπωμα για τον πολίτη" και η πρωτοβουλία σχετικά με τον κλάδο των ΜΜΕ. Νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης.



Με όσα συζητήθηκαν στην συνάντησή του με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωσταντίνο Ζέρβα ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έγινε στη Θεσσαλονίκη. «Ήταν μια παραγωγική συνάντηση στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα μεγάλα έργα υποδομής για την πόλη και οι κοινές πρωτοβουλίες πολιτείας και δήμου για λύση προβλημάτων» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας πως συζήτησαν επίσης και για το τουριστικό πρόγραμμα της πόλης. «Αποδείχτηκε το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη τα τρία τελευταία χρόνια» είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις πυρκαγιές, επισήμανε πως είναι βελτιωμένη η εικόνα αλλά και πως συνεχίζεται η μάχη. «Μια φωτιά ανάβει εύκολα αλλά η πλήρης κατάσβεσή της δεν είναι εύκολη υπόθεση» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας πως οι φωτιές προκαλούνται «πολλές φορές από ανθρώπινη αμέλεια αλλά και από εγκληματικές εμπρηστικές ενέργειες». Σημείωσε ότι κατά μέσο όρο έχουμε 50 πυρκαγιές την ημέρα που πολλές, ωστόσο δεν γίνονται γνωστές γιατί αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

«Όπως είπε και ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, ευχαριστούμε όσους συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα που είναι αυξημένο σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μέσα σε σχέση με πέρσι καθώς και το νέο μοντέλο συντονισμού που υπάρχει φέτος. «Είναι βελτιωμένη η κατάσταση σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και δύσκολο δρόμο. Θα συνεχίσουμε με σχέδιο την προσπάθεια για καλύτερη αντιμετώπιση πυρκαγιών» συμπλήρωσε.

Για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις στοχευμένες προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. «Συνεχίζουμε να χτίζουμε εθνικά αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις», είπε και αναφέρθηκε στο νέο μηχανισμό στήριξης των νοικοκυριών.

Είναι μονόδρομος η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα και ο πρωθυπουργός επιμένει στις προτάσεις του στην ΕΕ. Στο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας έγινε δεκτή η ελληνική πρόταση και έτσι ο υπολογισμός μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου θα γίνεται με βάσει την περσινή κατανάλωση και όχι την πενταετία, όπως ισχύει για την υπόλοιπη ΕΕ, είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε «Τρεις παρεμβάσεις με σημαντικό αποτύπωμα για τον πολίτη.:

Στο « gov.gr.wallet» που οι πολίτες μπορούν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης

Στη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555 για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα, ο οποίος λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και δίνει απαντήσεις στους ασφαλισμένους. 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τους.

Στα αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων που ανακοινώθηκαν χθες. Για πρώτη φορά μετά από 59 χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν τέλη Ιουλίου, αντί τέλη Αυγούστου.

Ο κ. Οικονόμου ανακοίνωσε και μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

«Με πρωτοβουλία της ΓΓΕΕ συστήνεται ομάδα εργασίας συντονισμού για την διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των ΜΜΕ» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εξήγησε: «Με δεδομένο ότι η ενίσχυση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των ΜΜΕ και η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, αλλά και η προάσπιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, η γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της κυβέρνησης αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας και συντονισμού με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των ΜΜΕ. Η ομάδα αυτή προβλέπεται στο μνημόνιο συνεργασίας για τη διασφάλιση της προστασίας της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των ΜΜΕ η οποία υπογράφει μεταξύ έξι αρμόδιων υπουργείων τον Μάιο του 2022 και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την αντίστοιχη σύσταση της ΕΕ της 16ης Σεπτεμβρίου του 2021 προς όλα τα κράτη μέλη.

Την task force απαρτίζουν μεταξύ άλλων στελέχη από όλο το φάσμα του χώρου των ΜΜΕ, από τις ενώσεις των δημοσιογράφων αλλά και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τον συντονισμό θα έχει ο ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Γαλαμάτης. Απόφαση της κυβέρνησης είναι η χώρα μας να πρωτοστατήσει στις πολιτικές που αναλαμβάνει η ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς».

Ο κ. Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφέρθηκε ακόμα στο Ταμείο ανάκαμψης και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης για το οποίο, όπως είπε «Η αντιπολίτευση, ο κ. Τσίπρας σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινωνία, διασπείρει σειρά από ψέματα» τονίζοντας πως «Το Ταμείο ανάκαμψης χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια»

«Αντί για κυνήγι μαγισσών είναι καλύτερο για την ελληνική κοινωνία να μας ενημερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το σχέδιο του για το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε και συμπλήρωσε «Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει και εδώ στη συκοφαντία και τη λάσπη».

Τέλος, αναφερόμενος στην μηνυτήρια αναφορά Ανδρουλάκη είπε πως από την πρώτη στιγμή που την κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, τοποθετηθήκαμε καθαρά. Θυμίζω την δήλωσή μου, ότι επιβάλλεται να διερευνηθεί άμεσα από την ελληνική δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για να δοθούν απαντήσεις και η επιτροπή θα συνεδριάσει σήμερα.

«Επιδιώκουμε, απαιτούμε και θα συνδράμουμε η έρευνα που διεξάγεται να καταλήξει σύντομα σε συμπέρασμα» είπε και τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν ασχολείται με τέτοιου είδους λογισμικά.

«Όσοι προσπαθούν αν δώσουν διαστάσεις συνομωσίας για να κατασυκοφαντήσουν την κυβέρνηση να πως τα εξής» συνέχισε ο κ. Οικονόμου. «Ήδη από το 2018 αναφέρονται περιστατικά παρακολουθήσεων σε 45 χώρες του κόσμου ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα με ένα περιστατικό. Η ΕΕ εντόπισε στοιχεία παρακολούθησης στο τηλέφωνο του επιτρόπου Δικαιοσύνης Ρέιντερς. Καταγράφονται απόπειρες ή και παρακολουθήσεις για τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Εντουάρτ Φιλίπ, αξιωματούχους του ΥΠΕΞ της Φινλανδίας. Η κ. Καϊλή είπε ότι είχε το ίδιο θέμα στο κινητό. Το ίδιο και σε ευρωβουλευτές άλλων χωρών. Όταν λοιπόν το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν ο επίτροπος της ΕΕ, ευρωβουλευτές, Γάλλοι πολιτικοί καταλαβαίνει κανείς ότι η διάσταση του προβλήματος είναι παγκόσμια και πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που θέλουν να υπονοήσουν ορισμένοι. Οφείλουμε να βρούμε απαντήσεις που θα αυξήσουν τα επίπεδα ασφάλειας για όλους. Όλα τα άλλα είναι συκοφαντίες και υπονοούμενα. Και όσοι τα κάνουν, τα κάνουν για να κρύψουν τις αδυναμίες τους», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

