Οικονομία

Χατζηδάκης: Στο 1555 ο πολίτης παίρνει απάντηση... ακόμη κι αν δεν του αρέσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα εκατομμύρια κλήσεις έχει δεχθεί στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 1555. Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για τις εκκρεμείς συντάξεις. Τι θα γίνει με τις επικουρικές.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του 1555, του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα.

«Μέσα στον έναν χρόνο λειτουργίας, υπάρχουν 2,6 εκατομμύρια απαντημένες κλήσεις. Αν δεν απαντηθεί κάποια κλήση, το κέντρο καλεί πίσω τον πολίτη, δεν υπάρχει αναπάντητη κλήση», είπε ο Υπ. Εργασίας.

Παλιά «ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν τουλάχιστον 30 λεπτά ή ήταν κατεβασμένα τα τηλέφωνα. Ήταν ένα μπάχαλο. Πήγα στον ΕΦΚΑ Αγίας Παρασκευής και χτυπούσαν τα τηλέφωνα, δεν υπήρχε σχέδιο για την διαχείριση των τηλεφωνημάτων», είπε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως «δουλεύουμε με εταιρεία συμβούλων που είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες παγκοσμίως, καθώς και με όλα τα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα, που έχουν μοιράσει μεταξύ τους τα κομμάτια και έχει πχ. άλλος τον ΕΦΚΑ κτλ.».

«Το 80% των κλήσεων απαντάται αμέσως, ενώ υπάρχουν άλλα δύο επίπεδα για τις πιο δύσκολες υποθέσεις για να υπάρξει η απάντηση στον πολίτη. Από τα 2,6 εκατομμύρια κλήσεις σε έναν χρόνο, το 99,5% έχει διευθετηθεί. Η απάντηση μπορεί να μην αρέσει στον πολίτη, αλλά δεν μένει χωρίς απάντηση το ερώτημα του πολίτη», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σημείωσε δε ότι «το 1555, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και χωρίς χρέωση για τον πολίτη, είναι δωρεάν η κλήση».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις

Ερωτηθείς για τις εκκρεμείς συντάξεις, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέφερε πως «είμαστε στην τελική ευθεία σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά έχοντας 900 λιγότερους υπάλληλους σε σχέση με το 2019, αλλά εστιάζοντας σε καλύτερα προγράμματα, το 2021 βγήκαν 83% παραπάνω συντάξεις και σε ένα εξάμηνο φέτος βγήκαν 15.000 περισσότερες αποφάσεις σε σχέση με όλο το 2019».

«Είμαστε σε καλή πορεία. Επισήμως έχουν μείνει 60.000 συντάξεις, αλλά το 1/3 από αυτές νομικά και τεχνικά είναι αδύνατο να βγει διότι οι ασφαλισμένοι έχουν οφειλές πάνω από το όριο που επιτρέπει ο νόμος και δεν μπορεί ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ να την εκδώσει είτε δεν υπάρχουν ιατρικά πιστοποιητικά», προσέθεσε ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι «πλέον θα τρέξουμε και τις επικουρικές συντάξεις, όχι μόνο διότι έχουμε “ελεύθερα χέρια’” αλλά επειδή βγήκαν οι κύριες συντάξεις, που ήταν προϋπόθεση για να βγουν οι επικουρικές συντάξεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Κεραμέως: 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, με υγιή ισορροπία εκπαιδευτικών

Υμηττός: “χωματερές” γύρω από κυψέλες μελισσών απειλούν το δάσος (βίντεο)