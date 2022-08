Κοινωνία

Ο Κούγιας παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΣΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για αντιδεοντολογική συμπεριφορά μετά από αναφορά, για δηλώσεις του αναφορικά με τη δίκη Λιγνάδη.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας παραπέμπεται ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας. Σε βάρος του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για αντιδεοντολογική συμπεριφορά μετά από αναφορά του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών , τον περασμένο Μάρτιο για δηλώσεις του δικηγόρου αναφορικά με τη δίκη Λιγνάδη.

Η αναφορά κατατέθηκε στις 14 Μαρτίου 2022, ενώ είχε κατατεθεί και προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ ανοικτή επιστολή με θέμα «Απαράδεκτες, αγοραίες, χυδαίες, προσβλητικές και ρατσιστικού περιεχομένου δηλώσεις στη βάση της έκφρασης και της ταυτότητας φύλου, δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών».

Η πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αλέξη Κούγια ασκήθηκε - μετά από σχετική εισήγηση - από τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, Ζήση Κωνσταντίνου.

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί και άλλος πειθαρχικός έλεγχος τόσο για τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης του σκηνοθέτη όσο και τον Γιάννη Βλάχο, ο οποίος είναι δικηγόρος δύο εκ των καταγγελλόντων για δηλώσεις τους σχετικά με την υπόθεση Λιγνάδη. Και οι δυο έχουν κληθεί για εξηγήσεις στα τέλη Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Σπυράκη στον ΑΝΤ1: Υπήρξα θύμα κυβερνοεπίθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο

Ακάρ: Ο Μητσοτάκης έχει γινάτι με την Τουρκία

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)