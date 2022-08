Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Φωτιά σε ελληνικό νοσοκομείο (εκόνες)

Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με αναπηρικά καροτσάκια ενώ άλλους τους πήραν αγκαλιά για να τους μεταφέρουν έξω.



Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο ελληνικό νοσοκομείο Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη.

Γύρω στις 14:20 η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο ελληνικό νοσοκομείο «Βαλουκλή» της Κωνσταντινούπολης τέθηκε υπό έλεγχο, αφού όμως κατέστρεψε την οροφή του ιστορικού κτηρίου, μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ασθενείς του νοσοκομείου είχαν απομακρυνθεί και μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Πόλης.

Από την πτέρυγα του γηροκομείου απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το «CNN Turk», 104 άτομα.

Όπως μεταδίδεται από ΜΜΕ, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόβλημα που εκδηλώθηκε στο σύστημα ηλεκτροδότησης του νοσοκομείου. Ο νομάρχης Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι μετά την κατάσβεση το τουρκικό κράτος θα προχωρήσει στην ανακαίνιση του νοσοκομείου.

