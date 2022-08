Life

Μαίρη Συνατσάκη: Η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

Πριν από περίπου μια εβδομάδα η Μαίρη Συνατσάκη ανακοίνωσε πως με τον σύντροφό της Ίαν Στρατή περιμένουν το πρώτο τους παιδί.



Η Μαίρη Συνατσάκη μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της μοιράστηκε το πρώτο στιγμιότυπο με φουσκωμένη κοιλίτσα. Η ανάρτηση στο Instagram από το πρώτο της μπάνιο στη Χαλκίδα.



Το μεσημέρι της Κυριακής μοιράστηκε με τους ακολούθους της την πρώτη φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλίτσα και οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο ευτυχισμένη φαίνεται αλλά και να την συγχαρούν.

"Ήμουν 19 εβδομάδων εδώ, ήταν πρώτο μπάνιο. Χαλκιδική για μια μέρα" σχολίασε, μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη.

