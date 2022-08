Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Στον ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 17χρονης

Ο 22χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος σκότωσε τη 17χρονη, κλείνοντας το στόμα και τη μύτη της.

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε ο 22χρονος από το Πακιστάν που ομολόγησε πως δολοφόνησε την 17χρονη Νικολέτα μέσα στο σπίτι της στο Περιστέρι την 1η Αυγούστου.

Ο 22χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στη Βόρεια Μακεδονία και παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος σκότωσε τη 17χρονη, κλείνοντας το στόμα και τη μύτη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα δακτυλικά αποτυπώματα που εξετάστηκαν από την αστυνομία, προκύπτει ότι ανήκουν σε δύο διαφορετικά ονόματα και ο άνδρας έχει τρεις διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης δηλωμένες στην αστυνομία. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ έχει καταθέσει και δύο αιτήσεις ασύλου που απορρίφθηκαν επειδή ο φάκελος ήταν ελλιπής.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βρίσκεται και ο τρόπος που διέφυγε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, διέφυγε από το σταθμό Λαρίσης με τρένο, ανοιγόκλεινε το κινητό του κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν είχε τυχόν συνεργούς που τον βοήθησαν να φυγαδευτεί ή να μείνει κάπου.

0 22χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο (09.08.2022).

