Πέθανε ο Ισέι Μιγιάκι

Ο Μιγιάκι ανήκε στους ασιάτες σχεδιαστές που άφησαν το στίγμα τους στο Παρίσι από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Πέθανε σήμερα από καρκίνο σε ηλικία 84 ετών ο Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Ισέι Μιγιάκι, γνωστός για τα ρούχα του με πιέτες που δεν τσαλακώνονται και δημιουργός του εμβληματικού μαύρου ζιβάγκο του φίλου του και ιδρυτή της Apple Στιβ Τζομπς.

Έγινε ακόμη γνωστός και για το άρωμα που κυκλοφόρησε με το όνομά του, το L'eau d'Issey.

Ο Μιγιάκι πειραματίστηκε με νέες μεθόδους και υλικά και άνοιξε δρόμους.

