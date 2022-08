Κόσμος

Μεξικό: Συνεχίζεται το θρίλερ με τους παγιδευμένους ανθρακωρύχους

Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων, ανάμεσά τους και δύτες των ενόπλων δυνάμεων, συμμετέχουν στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των ανθρακωρύχων.

Η πτώση του επιπέδου του νερού χάρη στην ασταμάτητη προσπάθεια απάντλησής του γεννά ελπίδες ότι θα μπορέσουν να μπουν δύτες σήμερα ή αύριο Πέμπτη σε πλημμυρισμένο ανθρακωρυχείο στην πολιτεία Κοαουίλα για να εντοπίσουν δέκα εργαζόμενους που αγνοούνται επί επτά ημέρες, ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες Τρίτη.

Οι εικόνες από υποβρύχιο drone εξοπλισμένο με κάμερα προχθές Δευτέρα έδειξαν ότι εμπόδια και ρεύματα καθιστούν ακόμη υπερβολικά επικίνδυνη την ανάπτυξη των δυτών στα βάθη του ανθρακωρυχείου στην Αγουχίτα, ανέφερε η εθνική συντονίστρια της Πολιτικής Προστασίας, η Λάουρα Βελάσκες.

Οι αξιωματούχοι προτιμούν να περιμένουν το επίπεδο του νερού να μειωθεί κατά ακόμη περίπου 1,5 μέτρο για να στείλουν «τους δύτες και διασώστες» στις πλημμυρισμένες στοές, είπε χθες Τρίτη ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ στον Τύπο.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απάντληση του νερού στο ορυχείο, σε βάθος 60 μέτρων.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ανθρακωρύχοι εκτελούσαν εργασίες εκσκαφής όταν έγινε διάτρηση φρεατίου υπόγειων υδάτων.

Η πολιτεία Κοαουίλα, η μόνη όπου εξορύσσετε άνθρακας στο Μεξικό, βίωσε σειρά φονικών δυστυχημάτων σε ορυχεία στην πορεία των ετών. Το χειρότερο καταγράφηκε την 19η Φεβρουαρίου 2006, όταν 65 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης αερίου στην Πάστα δε Κόντσος.

