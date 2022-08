Πολιτισμός

Πέθανε ξαφνικά η Κωνσταντινιά Τσολακίδου

Θλίψη προκαλεί ο πρόωρος χαμός της Κωνσταντινιάς Τσολακίδου. Πότε θα γίνει η κηδεία της.

Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η δημοσιογράφος Κωνσταντινιά Τσολακίδου, σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Όπως αναφέρει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης σε ανακοίνωσή της, με την οποία αποχαιρετά τη δημοσιογράφο που ήταν μέλος της, η Κωνσταντινιά Τσολακίδου, γεννημένη στην Ελευθερούπολη Καβάλας, σπούδασε αθλητική δημοσιογραφία στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ και από το 1997 εργαζόταν στην εφημερίδα «Αθλητική Μακεδονίας-Θράκης». Εργάστηκε επίσης σε εφημερίδες της Καβάλας όπως η «Εβδόμη», το «Χρονόμετρο», καθώς και στο Γραφείο Τύπου του Δήμου Παγγαίου. Διατηρούσε την αθλητική ιστοσελίδα Kavalasports από το 2013.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει αύριο, Πέμπτη 11 Αυγούστου, στις 11 πμ, στα κοιμητήρια της κοινότητας Παλαιοχωρίου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση του Πολιτιστικού συλλόγου Παλαιοχωρίου, του οποίου υπήρξε ενεργό μέλος.

