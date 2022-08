Κόσμος

Ουκρανία – Washington Post: Στα χέρια των Ρώσων αμύθητος θησαυρός

Ποια εκτιμάται πως είναι η συνολική αξία των ορυκτών που βρίσκονται στα κατεχόμενα από τη Μόσχα εδάφη.



Ένας αμύθητος ουκρανικός θησαυρός βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων. Όπως αναφέρει η Washington Post, πρόκειται για κοιτάσματα αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στα κατεχόμενα από τις ρωσικές δυνάμεις ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.

Η συνολική αξία των ορυκτών που βρίσκονται στα κατεχόμενα από τη Μόσχα εδάφη υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12,4 τρισεκατομμύρια δολάρια αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. Πάνω από το 60% των κοιτασμάτων άνθρακα το 20% των κοιτασμάτων αερίου και περισσότερο από το 40% των κοιτασμάτων μετάλλων συγκεντρώνονται στις κατεχόμενες περιοχές.

«Μετά από σχεδόν έξι μήνες μαχών, ο ‘άτσαλος’ πόλεμος της Μόσχας έχει αποφέρει τουλάχιστον μια μεγάλη ανταμοιβή: τον διευρυμένο έλεγχο σε μερικές από τις πιο πλούσιες περιοχές σε ορυκτά εδάφη στην Ευρώπη. Η Ουκρανία διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα τιτανίου και σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, κοιτάσματα ανεκμετάλλευτου λιθίου και τεράστια κοιτάσματα άνθρακα. Όλα αυτά αξίζουν δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ‘’μερίδα του λέοντος’’ αυτών των κοιτασμάτων άνθρακα, τα οποία για δεκαετίες τροφοδοτούν την κρίσιμης σημασίας βιομηχανία χάλυβα της Ουκρανίας, συγκεντρώνονται στα ανατολικά, όπου η Μόσχα έχει κάνει τις περισσότερες προελάσεις. Αυτό τα έφερε στα χέρια της Ρωσίας, μαζί με σημαντικές ποσότητες άλλων πολύτιμων ενεργειακών κοιτασμάτων και κοιτασμάτων ορυκτών που χρησιμοποιούνται για πάρα πολλούς τομείς, από ανταλλακτικά αεροσκαφών μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τονίζει η καναδική εταιρεία γεωπολιτικών κινδύνων SecDev που επικαλείται η WP.

«Η Ρωσία διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους. Αλλά το να αρνείται στην Ουκρανία τους δικούς της έχει υπονομεύσει στρατηγικά την οικονομία της χώρας, αναγκάζοντας το Κίεβο να εισάγει άνθρακα για να κρατήσει τα φώτα αναμμένα σε πόλεις και κωμοπόλεις. Σε περίπτωση που το Κρεμλίνο καταφέρει να προσαρτήσει τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει — όπως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι θα προσπαθήσει να κάνει τους επόμενους μήνες - το Κίεβο θα χάσει οριστικά την πρόσβαση σε σχεδόν τα 2/3 των κοιτασμάτων του. Η Ουκρανία θα έχανε επίσης μυριάδες κοιτάσματα από σπάνιες γαίες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο απαραίτητα για ορισμένα εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας - που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αναζήτηση της Δυτικής Ευρώπης για εναλλακτικές λύσεις στις εισαγωγές από τη Ρωσία και την Κίνα».

