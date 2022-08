Αθλητικά

Η Νάπολι πέρασε σαν “καταιγίδα” από τη Βερόνα

Ένα ματς που έμοιαζε με ντέρμπι για σχεδόν μια ώρα, κατέληξε σε θρίαμβο για τους Ναπολιτάνους.

Καταιγιστική στο β΄ ημίχρονο η Νάπολι, συνέτριψε 5-2 εκτός έδρας τη Βερόνα και ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή νίκη τις υποχρεώσεις της στη φετινή Serie A.

Το ματς αρχικά δεν έδειχνε καθόλου εύκολο για τους «παρτενοπέι», που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 28΄ από γκολ του Λαζάνια. Ο Κβαρατσκέλια ισοφάρισε γρήγορα (37΄) και στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους ο Οσιμέν έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, όμως σχεδόν με την επανέναρξη του αγώνα (48΄) ο Χένρι ισοφάρισε σε 2-2.

Από κει και μετά, η Νάπολι κυριάρχησε απόλυτα, πέτυχε τρία γκολ με τους Ζιελίνσκι (55΄), Λομπότκα (65΄) και Πολιτάνο (79΄), ενώ είδε άλλο ένα του Ουνάς να ακυρώνεται από το VAR.

Εφιαλτικό ντεμπούτο στη φετινή σεζόν έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 59΄ αντί του Αμιόνε, σε ένα σημείο που πλέον η Βερόνα είχε χάσει τελείως τον έλεγχο του παιχνιδιού.

