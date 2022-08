Κόσμος

Έκρηξη στην Αρμενία: Αυξάνεται η λίστα των νεκρών (βίντεο)

Πόσοι είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη φονική έκρηξη.

Τους 16 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή από άγνωστη αιτία στην εμπορική ζώνη του Γερεβάν, πρωτεύουσα της Αρμενίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας.

«Δέκα έξι πτώματα εντοπίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης», επεσήμανε το υπουργείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι 18 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι αρχές της Αρμενίας έχουν κάνει επίσης λόγο για περισσότερους από 60 τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 350 διασώστες.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι γνωστά, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακή στην αγορά χονδρικής Σουρμαλού, ένα πολυσύχναστο μέρος τις Κυριακές.

Κάποια μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο όπου ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για επίθεση, ενώ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα «για παραβιάσεις των κανονισμών περί αποθήκευσης ιδιαίτερα εύφλεκτων προϊόντων» και «παραβίαση των κανόνων πρόληψης πυρκαγιών» από τις οποίες προκλήθηκε «από αμέλεια» ο θάνατος πολλών ανθρώπων.

Η καταστροφή στο Γερεβάν βυθίζει στο πένθος την Αρμενία την ώρα που η χώρα διέρχεται μια δύσκολη περίοδο.

Το μικρό κράτος του Καυκάσου με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους δεν έχει ακόμη συνέλθει από τον πόλεμο του 2020 με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, στον οποίο υπέστη βαριά ήττα η οποία πυροδότησε μείζονα πολιτική κρίση.

Ένδειξη της περιρρέουσας νευρικότητας: λίγη ώρα μετά την έκρηξη στην αγορά Σουρμαλού, το μετρό του Γερεβάν εκκενώθηκε εξαιτίας προειδοποίησης για βόμβα, ανέφεραν οι αρχές, διευκρινίζοντας αργότερα πως δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

