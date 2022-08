Κοινωνία

Θάνατος από θερμοπληξία: Σήμερα η απολογία των γονιών της 8χρονης

Τι αναφέρει η μητέρα στην κατάθεσή της.

Σήμερα απολογούνται οι γονείς του 8χρονου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε καταυλισμό Ρομά στο Χαλάνδρι.

Ο θάνατός του παιδιού αποδίδεται σε θερμοπληξία σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Γεννηματάς, ωστόσο έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Η 29χρονη μητέρα και ο 27χρονος πατέρας του συνελήφθησαν, για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα στην κατάθεση της αναφέρει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι έλειπε η κορούλα της γιατί μαγείρευε και όταν βγήκε το μεσημέρι να την φωνάξει για φαγητό δεν την βρήκε πουθενά.

Αμέσως οι γονείς και άλλοι κάτοικοι του καταυλισμού άρχισαν να ψάχνουν το κοριτσάκι και πολύ ωρα αργότερα το εντόπισαν χωρίς να αντιδρά στο κάθισμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου που ήταν λίγα μόνο μέτρα μακριά από το σπίτι.

