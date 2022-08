Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Meteo: Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου

Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Άργος. Σε περισσότερους από 130 σταθμούς του δικτύου του Αστεροσκοπείου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα σήμερα ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, με τις θερμότερες περιοχές να εντοπίζονται στην Αργολίδα, στη Λακωνία και στη Φθιώτιδα.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Άργος, με 40,6 βαθμούς Κελσίου. Οι επόμενες υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν σε Σπάρτη (40,3), Κρανίδι (40,2), Στυλίδα (40,1) και Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (39,8).

Σε περισσότερους από 130 σταθμούς του δικτύου του Αστεροσκοπείου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς.

