Κόσμος

Ερντογάν: σώσαμε χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο που η Ελλάδα άφησε να πεθάνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική σχετικά με το μεταναστευτικό ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν/

Επίθεση εξαπέλυσε κατά της Ελλάδας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Τελετή Τελετή Αποφοίτησης Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Ακαδημίας Χωροφυλακής και Λιμενικού Σώματος.

Πιο συκγεκριμένα, μεταξύ άλλλων ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Με τις εξαιρετικές προσπάθειες της ακτοφυλακής μας, αποτρέψαμε θανάτους στο Αιγαίο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σώσει τις ζωές 41.000 ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, των οποίων οι βάρκες βυθίστηκαν και η Ελλάδα τους άφησε να πεθάνουν».

Και συνέχισε αναπντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: «Όπως συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια, έτσι και σήμερα, τους αφήνουμε με τους επιφανειακούς ισχυρισμούς τους και κάνουμε τη δουλειά μας. Κανείς δεν κατακρίνει ότι υπάρχουν 10-15 αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Όταν, όμως, συμβαίνει το παραμικρό, λένε ''στοχοποιούν την Ελλάδα''. Όποιος εξακολουθεί να επικρίνει τα επιτεύγματα της αμυντικής μας βιομηχανίας, παρά το γεγονός ότι βλέπει όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει χάσει τη διορατικότητα του».

Τέλος από την ομιλία του Τούρκου προέδρου δεν θα μπορούσςε να λείπει αναφορά στο γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», το οποίο εστάλη στον πρώτο σταθμό της αποστολής του, 55 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αττάλειας, στις 9 Αυγούστου

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Ελαφονήσι: Μετά τις ξαπλώστρες… και τζιπ με τρέιλερ στην προστατευόμενη παραλία (βίντεο)

Κορινθία: 6χρονη πνίγηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα της