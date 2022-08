Πολιτική

Ερντογάν για “Αμπντουλχαμίντ Χαν”: δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανέναν

Φιέστα Ερντογάν στον απόπλου του τέταρτου τουρκικού γεωτρύπανου. Πού βρίσκεται.

Η Τουρκία έστειλε σήμερα το νέο της πλοίο γεωτρήσεων στη Μεσόγειο, όμως ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως αυτό θα επιχειρήσει σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από την τουρκική ακτή της Αττάλειας, σε μια περιοχή, που όπως διευκρινίζει το Reuters, βρίσκεται εκτός των υδάτων που διεκδικούνται από την Κύπρο.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στη διάρκεια τελετής στη νότια τουρκική επαρχία της Μερσίνας, δήλωσε πως η περιοχή στην οποία θα επιχειρήσει το πλοίο βρίσκεται εντός της επικράτειας της Τουρκίας και πως «δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανέναν» για να πραγματοποιήσει εκεί γεωτρήσεις.

«Δεν θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν να πάρουμε ό,τι δικαιωματικά μας ανήκει στη Μεσόγειο. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι ο Εθέμ Πασάς και ο Πόλεμος των 30 ημερών (του 1997 μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας). Κατάλαβαν. Τουλάχιστον θυμούνται τον εθνικό αγώνα που έγινε μόλις πριν από έναν αιώνα. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχούν. Ας μην φοβούνται. Αρχή μας δεν είναι ούτε να υπονομεύουμε τα δικαιώματά μας ούτε να ποθούμε τα δικαιώματα κανενός.

Το πλοίο μας θα πάει σε άλλα πηγάδια από εδώ. Δεν θα σταματήσει μέχρι να βρει πετρέλαιο. κ. Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, άρα δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν. Θα κόψουμε μόνοι μας τον αφαλό», κατέληξε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Abdulhamid Han Gemimizi ya Allah, bismillah diyerek Gazipasa’n?n 55 kilometre ac?g?ndaki Yorukler-1 kuyusuna ugurlad?k.



Milletimizin duas?, Abdulhamid Han Sondaj Gemimizde gece gunduz ter dokerek arama yapacak arkadaslar?m?zla birlikte olacakt?r. ???? pic.twitter.com/Q1laRafn4Y — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) August 9, 2022

Στην τελετή συμμετείχε .και ο Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ αλλά και ο Υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ

Μάλιστα λίγο πριν αναχωρήσει για την τελετή ο Χουλούσι Ακάρ σε ομιλία του στην Σύνοδο Πρέσβεων στην Άγκυρα δήλωσε ότι είναι σημαντική εξέλιξη η έξοδος του Αμπντουλχαμίτ Χαν. Εξαπέλυσε ωστόσο επίθεση και πάλι εναντίον της Ελλάδας. Μίλησε για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και των Παρισιών, ότι με βάση τις συνθήκες η Ελλάδα δεν μπορεί να εξοπλίσει τα νησιά. «Παρόλα αυτά λέμε υπομονή», είπε ο Χουλουσί Ακάρ. Μάλιστα για το Καστελλόριζο είπε πως ενοχλεί τους Έλληνες κάθε φορά που η Άγκυρα λέει πως το νησί είναι σε απόσταση κολύμβησης από την Τουρκία. Σύμφωνα με τον Χουλούσι Ακάρ «πρόσφατα ένας Έλληνας υπουργός είπε ότι ‘αν θέλουν ας έρθουν, αν μπορούν να κολυμβήσουν ας κολυμβήσουν’. Και είπαμε: «Πρώτα ο Αλλάχ μια μέρα να γίνει κι αυτό».

Πάντως και ο Φατίχ Ντονμέζ δήλωσε ότι είναι μεγάλη μέρα, είναι ενθουσιασμένοι.

