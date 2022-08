Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Το Politico, η επιστολή και το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για παραίτηση του Οικονόμου

Νέες «φωτιές» άναψαν στο πολιτικό σκηνικό. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πως απαντά το Μαξίμου. Την απομάκρυνση του Γιάννη Οικονόμου από την Κυβέρνηση ζητά η Κουμουνδούρου.

Νέα πολιτική κόντρα για τις παρακολουθήσεις, στον απόηχο και της ακρόασης του νέου Διοικητή της ΕΥΠ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με αφορμή ένα δημοσίευμα του περιοδικού Politico που αναφέρεται σε απαντητική επιστολή (από τις 2 Αυγούστου) του μόνιμου αντιπροσώπου της χώρας στην Ε.Ε. προς την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Κομισιόν, η οποία στις 29 Ιουλίου, ζητούσε εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις.

Σύμφωνα με το Politico στην επιστολή αναφέρεται πως «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη ευαισθησία, θα το θεωρούσαμε σώφρον στο μέλλον να αποφύγετε να ενστερνιστείτε βιαστικά συγκεκριμένες δημοσιεύσεις που έρχονται από πολιτικά ΜΜΕ που δεν χαρακτηρίζονται πάντα για την ακρίβεια και αντικειμενικότητά τους».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρονταν τα εξής:

«Η σημερινή αποκάλυψη του Politico επιβεβαιώνει πως μόνος στόχος του κ. Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή, ήταν η συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Όταν η Κομισιόν στις 29 Ιουλίου ζήτησε με επιστολή της εξηγήσεις για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, η κυβέρνηση, στις 2 Αυγούστου, απάντησε ζητώντας να μην ασχοληθούν, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφάλειας» και απαξίωσε τις αποκαλύψεις των Μέσων. Τότε που υποτίθεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τρεις μέρες μετά αναγκάστηκαν να παραιτηθούν οι Δημητριάδης και Κοντολέων, μπας και γλιτώσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που πιάστηκε “με τους κοριούς στην πλάτη”. Κάθε μέρα που περνάει οι κινήσεις Μητσοτάκη θα αποκαλύπτουν ακόμα πιο βαθιά την ενοχή του. Όσο και να προσπαθεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο, όλα θα αποκαλυφθούν: και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το παρακράτος του, όπως δεν μπόρεσε να διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και το ρεσάλτο στα μυστικά κονδύλια υπουργείων μέσα από απόρρητες συμβάσεις, που θα είναι το επόμενο κεφάλαιο των αποκαλύψεων».

Απαντώντας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ευτελίζεται, καθώς προσπαθεί για πολλοστή φορά να αντιπολιτευθεί χρησιμοποιώντας ανακριβή, παραπλανητικά και υποβολιμαία δημοσιεύματα. Αυτή τη φορά κάνει σημείο αναφοράς ένα ανακριβέστατο δημοσίευμα στο Politico, το οποίο προέρχεται από δημοσιογράφο, γνωστή για τις σχέσεις της με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία τεκμηριώνονται από το παρακάτω έγγραφο και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, είναι τα εξής: το Τμήμα Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ε.Ε., στις 29 Ιουλίου, έστειλε επιστολή προς τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και άλλους ομολόγους του - ανάμεσα στους οποίους και ο Ισπανός συνάδελφος του - ζητώντας ενημέρωση για τη νομοθεσία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους εθνικής ασφάλειας, ύστερα από αναφορές για χρήση του Predator εντός Ε.Ε.. Στην απάντησή του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας ενημέρωσε για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας και την έρευνα για το Predator, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Έλληνας Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεση των κοινοτικών Υπηρεσιών ώστε να ενημερώνει αυτοπροσώπως (όπως, άλλωστε, είχε κάνει και προ της επιστολής) επί οποιουδήποτε θέματος, ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, προτού ξεκινήσει μια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών.

Και δεσμεύθηκε ότι θα επανέλθει προς την Επιτροπή, με αναλυτική ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων της εν εξελίξει έρευνας, ευθύς μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Στην επιστολή του διαχωρίζονται πλήρως τα περί Predator από τα σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Άλλωστε, τότε δεν είχε ανακοινωθεί η επισύνδεση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι η ΕΥΠ και άλλες δημόσιες αρχές δεν αγόρασαν ή χρησιμοποίησαν το Predator ή αντίστοιχο λογισμικό. Σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις, τόνισε ότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι ένα από τα αυστηρότερα και προσεκτικότερα στην ΕΕ. Και κατέληγε ζητώντας να μην στηρίζονται τα αρμόδια κοινοτικά όργανα σε δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία δεν διακρίνονται για την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα τους. Όπως γίνεται ολοφάνερο, τα πραγματικά γεγονότα δεν έχουν καμία σχέση ούτε με όσα αποσπασματικά επικαλείται προκειμένου να υποστηρίξει το αφήγημα της η συντάκτρια στο δημοσίευμα, ούτε με τις αερολογίες και τα ασύστολα ψεύδη του Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι πια πιεστικό: με δεδομένα τα αμάχητα στοιχεία, θα έχουν, η συντάκτρια και ο ΣΥΡΙΖΑ, την ευθιξία να ανακαλέσουν και να αποκαταστήσουν την αλήθεια;».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Οικονόμου επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ του Politico

Σε νέα ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Η ανακοίνωση του κ. Οικονόμου που στοχοποιεί δημοσιογράφους διεθνών Μέσων και ταυτίζει τα Μέσα αυτά με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αποτελεί μνημείο πολιτικού επαρχιωτισμού και καθεστωτισμού. Θα ήταν μόνο για γέλια αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά κι αν δεν βιώναμε μια πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή από μια κυβέρνηση που επί τρία χρόνια επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χειραγώγησης και φίμωσης της ενημέρωσης. Το οξύμωρο βέβαια για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ότι την ίδια στιγμή που στοχοποιεί Μέσο και δημοσιογράφο, δίνει στη δημοσιότητα την επιστολή που επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ του Politico.

Επιβεβαιώνει ότι η Κομισιόν στις 29 Ιουλίου ζήτησε με επιστολή της εξηγήσεις για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση Κουκάκη και την απόπειρα παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση στις 2 Αυγούστου απάντησε, αρνούμενη ότι έχει το Predator, ανατρέχοντας για πολλοστή φορά σε κάποιους άγνωστους «εθνικούς λόγους» για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Επιβεβαιώνει ότι - ενώ είχαν υπάρξει καταγγελίες Κουκάκη και Ανδρουλάκη - η Κυβέρνηση ζητούσε από την Επιτροπή… να μην ενστερνίζεται «βιαστικά και γραπτώς... συγκεκριμένες δημοσιεύσεις που έρχονται από πολιτικά ΜΜΕ που δεν χαρακτηρίζονται πάντα για την ακρίβεια και αντικειμενικότητά τους». Επιβεβαιώνει, τέλος, ότι - λίγα 24ωρα πριν παραδεχτεί ότι παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη - η Κυβέρνηση αμφισβητούσε την αρμοδιότητα της ΕΕ για το θέμα του Predator και των υποκλοπών και καλούσε την αρμόδια Γενική Διευθύντρια να απευθύνεται στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο κατ' ιδίαν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα ανακύπτει.

Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Οικονόμου μετά από αυτό το αίσχος είναι να παραιτηθεί. Θα γλιτώσει και τον περαιτέρω προσωπικό διασυρμό για τα ψέματα που θα συνεχίζει να λέει για τις παρακολουθήσεις».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, μιλώντας στον ΣΚΑΙ χαρακτήρισε ως προσχηματική την διαφωνία της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων για τις παρακολουθήσεις - υποκλοπές, σημειώνοντας πως θέλουν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους για το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει κι τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ενσωματώσει, που οδηγούν σε παρακολούθηση των πάντων. Υπογράμμισε πως πρόκειται για έναν πολυπλόκαμο μηχανισμό, όπου επίσημα 7 υπηρεσίες, έχουν το δικαίωμα των παρακολουθήσεων, χωρίς να υπολογίζουμε τις μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών, ξένες πρεσβείες, παρακρατικούς μηχανισμούς. Προσέθεσε ότι με αυτή τη στάση τους, τα κόμματα του κεφαλαίου προσπαθούν να συγκαλύψουν επίσης τον αντιδραστικό χαρακτήρα του αστικού συστήματος που είναι αντίπαλος των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων και προσπαθεί να θωρακιστεί με κάθε τρόπο σε βάρος του λαού. Για την πρόταση της ΝΔ σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή, σημείωσε πως επιχειρεί να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ προτείνει να γίνει εξεταστική για συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί, όπως η παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δημοσιογράφων αλλά και των τηλεφώνων του ΚΚΕ στην έδρα του στον Περισσό που έχει καταγγελθεί από το 2016 έως σήμερα.

Με αφορμή τηn σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με επίκεντρο δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει πως «Μόνο θλίψη προκαλεί τόσο η σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, όσο και η εκκωφαντική σιωπή και των δυο, σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων και του ρεύματος, αλλά και την πείνα που έρχεται».

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Καλούμε, όλες και όλους, μαζικά την Πέμπτη 25 Αυγούστου, στις 7:00 μ.μ. στο Σύνταγμα. Ενώνουμε τις φωνές μας, εκφράζουμε την οργή μας», αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωση του το ΜέΡΑ25, σημειώνοντας πως «είναι σαφές και αυτονόητο ότι οι παρακολουθήσεις που με βαριά καρδιά παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός, δεν περιορίζονται στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε μόνο στο δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν είναι το μόνο έγκλημα -κατά των θεσμών- της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στα τρία χρόνια της έχει ήδη ένα δυσανάλογο ιστορικό σκανδάλων που ήρθαν -τυχαία ή κατόπιν έρευνας- στην επιφάνεια (…) Ήρθε η ώρα λοιπόν, όχι μόνο για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και για την ολική ρήξη με το απολυταρχικό – ολιγαρχικό καθεστώς που τον στήριξε και το οποίο ποντάρει τώρα σε λογικές ανώδυνης εναλλαγής. Να απαιτήσουμε συνολική ρήξη με το Μνημονιακό Έρεβος (στο οποίο για να μην ξεχνάμε μας έχουν καταδικάσει μέχρι το 2060). Να απαιτήσουμε μια Προοδευτική Αντεπίθεση: η Ανεξαρτησία να κερδηθεί, ο Πλούτος δίκαια να μοιραστεί, Το Δίκαιο να υπερισχύσει, ο Καταλογισμός να επιστρέψει».





