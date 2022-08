Πολιτική

Βουλή - ΕΥΠ: η ακρόαση του νέου Διοικητή και η οργή για τις διαρροές

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Βουλής για την “δημοσιοποίηση” όσων έγιναν στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση. Εγκρίθηκε η τοποθέτηση του νέου επικεφαλής της ΕΥΠ. Ποιος είναι ο Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Με τη διαδικασία του απορρήτου που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση και διατύπωση γνώμης στον διορισμού του Θεμιστοκλή Δεμίρη ως νέου διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Στην συνεδρίαση παρέστη εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ακρόαση του κ. Δεμίρη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ήταν απόρρητη, με βάση το άρθρο 43Α του ΚτΒ που προβλέπει πως «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και οι βουλευτές - μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους». Αυτό σημαίνει πως τηρούνται μεν πρακτικά της συνεδριάσεως, αλλά αυτά δεν διανέμονται. Τα μέλη της Επιτροπής, οι βουλευτές και τα κόμματα έχουν πρόσβαση σε αυτά, μόνο όμως για ανάγνωση και να κρατήσουν σημειώσεις και όχι να λάβουν αντίγραφα.

Θετική γνώμη από τους βουλευτές μόνο της ΝΔ

Κατά πλειοψηφία, μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, ο πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, μετά την κεκλεισμένων των θυρών ακρόασή του, έλαβε την θετική έκφραση γνώμης και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τον διορισμό του στην θέση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Αντίθετα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν αρνητική γνώμη.

Ποιος είναι ο Θεμιστοκλής Δεμίρης

Ο πρέσβης και πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Μεσανατολική Πολιτική στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Αραβικών Σπουδών. Το διάστημα 1978- 1981 εργάστηκε ως δημοσιογράφος (εξωτερικός συνεργάτης) στην επιθεώρηση "Πολιτικά Θέματα" και ως διευθυντής σύνταξης στα περιοδικά "Computer Age", "Plant", "Equip", "Αγροτική Περιουσία" Το 1981 εισήλθε στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και ορκίστηκε Διπλωματικός Ακόλουθος το 1982. Μέχρι και το 1984 εργάστηκε ως Ακόλουθος και Γραμματέας Γ' στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Το 1985 τοποθετήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία στη Βαγδάτη. Το 1989 μετατέθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO. Το 1992 επέστρεψε στην Κεντρική Υπηρεσία, τοποθετούμενος στη Διεύθυνση Τουρκίας-Κύπρου, αναλαμβάνοντας, το 1994, ως επικεφαλής, το τμήμα Κύπρου. Από το 1996 υπηρέτησε στην Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, ως Σύμβουλος Α' και Αναπληρωτής Επικεφαλής Αρχής / Επιτετραμμένος.

Το 2001 μετατέθηκε στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. αναλαμβάνοντας, διαδοχικά, τα καθήκοντα εκπροσώπου στην Ομάδα Δυτικών Βαλκανίων και τη διεύθυνση του τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Αντιπροσωπείας. Επανήλθε το 2006 στην Κεντρική Υπηρεσία, αναλαμβάνοντας ως διευθυντής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων και προαγόμενος το 2007 σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και Πρέσβης στη Ε.Ε. με καθήκοντα Εκπροσώπου της Ελλάδας στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας. Το 2013 ορίστηκε ως Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία και στον 'Αγιο Μαρίνο και ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO) και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα την Ρώμη.

Το 2014 προήχθη σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄. Τον Μάιο του 2017 επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε Διευθυντής στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών μέχρι την 1.1.2018. Έχει παρασημοφορηθεί από τους Προέδρους της Αιγύπτου, της Κύπρου, της Ιταλίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μιλάει και γράφει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Οργή του Κώστα Τασούλα για τις διαρροές

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κώστας Τασούλας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τις απαράδεκτες διαρροές που συνέβαιναν ακόμα και κατά τη διάρκειά της:

«Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Ελλήνων, μέσω συγκεκριμένων προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών ανέλαβε, πέραν της Δικαιοσύνης, ένα σοβαρό μέρος ελέγχου της υπόθεσης παρακολούθησης του τηλεφώνου του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Προβλέπεται συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων την Παρασκευή 26/8, συζήτηση και απόφαση της Ολομέλειας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής τη Δευτέρα 29/8, βάσει της νέας αναθεωρημένης συνταγματικής διάταξης του Νοεμβρίου του 2019 και ήδη σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εξέφρασε την απαιτούμενη θετική γνώμη της για το διορισμό του Πρέσβη κ. Δεμίρη, ως νέου διοικητού της ΕΥΠ.

Όμως, η εν λόγω συνεδρίαση, παρά τον αυστηρά απόρρητο χαρακτήρα της, μεταδίδετο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της επιλεκτικά σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης με αποτέλεσμα να μετατραπεί έτσι η όλη διαδικασία σε «σουρωτήρι», δίνοντας την εντύπωση πως η επίκληση των θεσμικών διαδικασιών είναι εντελώς προσχηματική και το μόνο που ενδιαφέρει τελικά είναι η αναπάντητη, άρα και ανεξέλεγκτη, δημοσιότητα, λόγω ακριβώς και του ότι οι υπεύθυνοι και επώνυμοι θεσμικοί φορείς αδυνατούν να απαντούν. Σημειώνω εδώ ότι βάσει του Κανονισμού της Βουλής οι συζητήσεις για την ΕΥΠ είναι απόρρητες και όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η διενέργεια ελέγχων και η επιδίωξη διορθώσεων σε θέματα που αφορούν στην ΕΥΠ πρέπει να προχωρήσουν, αλλά και να διαφυλαχθούν από τη μετατροπή τους σε επιλεκτικό, παράνομο και εκτός ελέγχου καθημερινό ανάγνωσμα διαστρεβλώσεων, που αποβαίνει τελικά αδιέξοδο ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα, στο ξεκίνημα αυτών των διαδικασιών, να τονίσω την ανάγκη πιστής τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών. Δεν γίνεται να ζητούμε την ενεργοποίηση Επιτροπών και θεσμικών πρωτοβουλιών και ταυτόχρονα οι ίδιοι να περιφρονούμε και να καταπατούμε τον τρόπο λειτουργίας τους, στον οποίον όλοι έχουμε συμφωνήσει. Ήδη επικοινώνησα και αναζήτησα από όλα τα κόμματα την υπεύθυνη προς τούτο στάση και συμπαράστασή τους».

ΝΔ: Διπλό ατόπημα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχόλιο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέπεσε σήμερα σε διπλό ατόπημα. Η αγωνία του να εργαλειοποιήσει την υπόθεση Ανδρουλάκη, τον έσπρωξε στην παραβίαση του απορρήτου και στον ευτελισμό μιας εξόχως σημαντικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπως αυτή της ακρόασης του Πρέσβη κ. Δεμίρη για τον διορισμό του στη θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με διαρροές από τη συνεδρίαση. Το μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποδείχθηκε από τις διαρροές του σε φιλικά μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσαν αποσπάσματα τοποθετήσεων βουλευτών του ενώ η απόρρητη συνεδρίαση βρισκόταν σε εξέλιξη, ήταν να κατασκευάσει ένα νοσηρό αφήγημα.

Το δεύτερο σοβαρό ατόπημα, είναι ότι προκειμένου να υπηρετήσει το αφήγημά του, διαστρεβλώνει την απάντηση του Διοικητή της ΕΥΠ, καθώς ούτε η απάντηση του ούτε τα πρακτικά μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Η κυβέρνηση μάλιστα έχει εκφράσει επί του θέματος σαφή θέση. Η προκλητική και πρωτοφανής για τα κοινοβουλευτικά χρονικά στάση του, τον καθιστά αναξιόπιστο συνομιλητή σε μια κορυφαία διαδικασία που αφορά τη θεσμική θωράκιση του πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενέκρινε τον Θεμιστοκλή Δεμίρη ως νέο Διοικητή της ΕΥΠ. Η κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης είναι αποφασισμένη να διορθώσει παθογένειες και διαχρονικές αδυναμίες και δεν πρόκειται να τη σταματήσουν κανενός είδους «πολακισμοί».

Κατρούγκαλος: Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να δραπετεύσει

Προσχηματική χαρακτήρισε την κοινοβουλευτική διαδικασία διορισμού από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του νέου διοικητή της ΕΥΠ, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την λήξη της συνεδρίασης. Ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε:

«Συνεχίστηκε και σήμερα, η προσπάθεια συγκάλυψης και υπεκφυγής από τη ΝΔ. Ενώ όλα τα κόμματα είχαν ζητήσει να προηγηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών για την διερεύνηση των πολύ πραγματικών ευθυνών του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του, πέραν από την προσχηματική κλήση σε ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, η κυβερνητική πλειοψηφία πέταξε για μια ακόμη φορά την «μπάλα στην εξέδρα». Η Διάσκεψη των Προέδρων, είχε αποφασίσει να γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών την ερχόμενη εβδομάδα, ακούσαμε σήμερα με έκπληξη ότι περιμένουμε τη ΝΔ να συμφωνήσει ή να καταθέσει τις δικές της προτάσεις για να γίνει η συνεδρίαση αυτή. Η ίδια η παρουσία του διορισμένου διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών αποτέλεσε έναν νέο εμπαιγμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όχι απλώς δεν επιχείρησε συναινέσεις για να διορθωθούν τα θεσμικά κενά αλλά με την ΠΝΠ της, πρώτα διόρισε τον διοικητή και μετά τον έφερε εντελώς προσχηματικά για να εκμαιεύσει εκ των υστέρων την γνώμη της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής.

Δεν είναι, επομένως απορίας άξιο ότι όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν την πρόταση αυτή, ακόμα και κόμματα που παραδοσιακά ψηφίζουν «λευκό». Τέλος, ακόμα και από αυτή την ίδια προσχηματική διαδικασία, όχι απλώς δεν διαψεύστηκαν, αλλά επιβεβαιώθηκαν οι βεβαιότητες που έχει πια ο μέσος Έλληνας ότι παρακολουθούνται και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να δραπετεύσει. Θα ζητήσουμε και θα επιμείνουμε να έρθουν στην Επιτροπή και οι φυσικοί αυτουργοί των παράνομων παρακολουθήσεων, ο τέως διοικητής της ΕΥΠ (εν. τον Π. Κοντολέωντα) , ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και έμπιστός του (εν. τον Γρηγοριάδη) αλλά και θα επιμείνουμε, ώστε να φτάσει η έρευνα στον πυρήνα της υπόθεσης. Δεν δικαιούται κανένας να αμαυρώνει την εικόνα της χώρας. Η σήψη που διαπιστώνουν οι New York Times που υπάρχει στην καρδία της Δημοκρατίας μας έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι «Κυριάκος Μητσοτάκης» Και δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις ευθύνες του».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο νέος διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, απάντησε στο «εάν έχουν παρακολουθηθεί και άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι» ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε πως «η διαδικασία της συνεδρίασης έχει χαρακτηριστικά μυστικότητας, μένω σε αυτά που σας είπα, ότι ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά που ο μέσος Έλληνας - όχι απλώς εμείς στην Επιτροπή Θεσμών ξέραμε από πριν την συνεδρίαση- για παρακολούθηση πολιτικών και δημοσιογράφων».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Χάρης Καστανίδης δήλωσε «Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αρνήθηκε να παράσχει θετική γνώμη στο νέο εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη για την θέση του νέου διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και αυτό γιατί διανύουμε μία περίοδο θεσμικής εκτροπής με όσα τρομερά έχουν συμβεί στην προσβολή της Δημοκρατίας και το κράτος δικαίου και συνεπώς θα έπρεπε ένας πρωθυπουργός ο οποίος ενδιαφέρεται να διορθώσει τα λάθη του και τα ημαρτημένα, να συνεννοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μέσα σε ένα πλαίσιο συναίνεσης να οριστεί πρόσωπο που να έχει ευρύτερη συμφωνία και στήριξη για να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Πριν παρέλθει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προέκυψε μείζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση από τις απαντήσεις που έδωσε ο προτεινόμενος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κ. Δεμίρης σχετικά με την παρακολούθηση πιθανόν και αυτήν τη στιγμή πολιτικών προσώπων. Το μείζον αυτό πολιτικό θέμα αποκτά βαρύνουσα σημασία και έχει απόλυτη προτεραιότητα στη διερεύνησή του. Γι’ αυτό ακριβώς και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απευθυνόμενο στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, με αίσθηση εθνικού καθήκοντος και θεσμικής ευθύνης, ζητά να προηγηθεί της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, η άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να προσέλθει εκ νέου και ο νυν διοικητής της ΕΥΠ να δώσει εξηγήσεις για αυτό που αποκαλέσαμε μείζον πολιτικό θέμα. Διαφορετικά, η συζήτηση της Παρασκευής, χωρίς να γνωρίζουμε πρόσωπα παρακολουθούμενα, πώς, υπό ποιες συνθήκες και γιατί, θα αποτελέσει αφορμή μιας στείρας κομματικής αντιπαράθεσης, που δεν διευκολύνει την αποκάλυψη της αλήθειας. Και κυρίως δεν θα καθοδηγεί η αλήθεια τα πολιτικά κόμματα. Εμείς πάντως αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή να προχωρήσουμε σε θεσμικές αποφάσεις που θα διορθώνουν τη λειτουργία τα ΕΥΠ και θα την τοποθετούν στη βάση της συνταγματικής τάξης και της νομιμότητας».

«Ο διορισμός του νέου διοικητή της ΕΥΠ δεν αλλάζει τίποτα και δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες για τις υποκλοπές», αναφέρει σε δήλωση του ο Μιχάλης Κριθαρίδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25.

