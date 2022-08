Τεχνολογία - Επιστήμη

Το James Webb ανακάλυψε την αρχαιότερη γαλαξιακή “κοινότητα” στο Σύμπαν (εικόνες)

Το γαλαξιακό πρωτοσύμπλεγμα, οι πανάρχαιοι γαλαξίες και τα ευρήματα που προσφέρουν νέα δεδομένα στην επιστημονική έρευνα.

(Μέσα στους κόκκινους και πράσινους κύκλους της εικόνας από το σημειώνονται ορισμένοι από τους γαλαξίες του πανάρχαιου πρωτοσυμπλέγματος που εντόπισε το James Webb)

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει δικαιώσει τους κατασκευαστές του που ανέφεραν ότι θα μπορέσει να κοιτάξει πιο βαθιά και πιο λεπτομερώς στο Διάστημα από οποιοδήποτε άλλο όργανο έχει φτιάξει ποτέ ο άνθρωπος προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη γέννηση και εξέλιξη του Σύμπαντος

Μια από τις αρχικές του ανακαλύψεις ήταν ένας γαλαξίας ηλικίας 13,5 δισ. ετών που είναι ο αρχαιότερος που γνωρίζουμε. Με δημοσίευση της στο διαδικτυακό αρχείο επιστημονικών δημοσίευσων ArXiv ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα της από την μελέτη των εικόνων που έχει καταγράψει το James Webb από τις εσχατιές του Σύμπαντος.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα «γαλαξιακό πρωτοσύμπλεγμα» όρο που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για να περιγράψουν τις πρώτες ομάδες, τα πρώτα σμήνη, γαλαξιών στο πρώιμο Σύμπαν. Το Σύμπαν σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία γεννήθηκε πριν από 13,8 δισ. έτη ως προϊόν του μυστηριώδους κοσμικού φαινομένου που αποκαλούμε «Μεγάλη Έκρηξη».

Οι επιστήμονες αναφέρουν ως «πρωτοσυμπλέγματα» ομάδες γαλαξιών ηλικίας 12, 11 ακόμη και 10 δισ. ετών. Η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι το πρωτοσύμπλεγμα που ανακάλυψε και του έδωσε την κωδική ονομασία SMACS0723_PC έχει ηλικία 13 δισ. ετών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η αρχαιότερη γαλαξιακή ομάδα που γνωρίζουμε αλλά πολύ πιθανώς να είναι και η πρώτη που δημιουργήθηκε στο Σύμπαν. Οι ερευνητές εντόπισαν οκτώ γαλαξίες που ανήκουν σε αυτή την ομάδα.

(Μέσα στους κύκλους σημειώνονται οι γαλαξίες των πανάρχαιοι πρωτοσυμπλέγματος γαλαξιών που εντόπισε το James Webb)

«Η κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού των πρώτων πληθυσμών των γαλαξιών λίγα εκατ. χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και της εξέλιξη που είχαν είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στον τομέα της εξωγαλακτικής αστρονομίας σήμερα. Εδώ και δεκαετίες κατασκευάζονται όργανα που φωτίζουν όλο και περισσότερο το παρελθόν του Σύμπαντος και πώς αυτό εξελίχθηκε. Η εκτόξευση και λειτουργία του James Webb άνοιξε ένα νέο παράθυρο στη μελέτη των πρωτοσυμπλεγμάτων. Οι εκπληκτικές του ικανότητες θα επιτρέψει στην επιστημονική κοινότητα να εντοπίσει και να μελετήσει μακρινούς λαμπερούς αλλά και λιγότερο φωτεινούς γαλαξίες. Τα πρωτοσυμπλέγματα ίσως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον επαναϊονισμό του Σύμπαντος» αναφέρει ο δρ. Νίκολας Λαπόρτ, του Ινστιτούτου Αστρονομίας Kavli στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Με τον όρο επαναϊονισμό οι επιστήμονες αναφέρουν τη διαδικασία με την οποία το Σύμπαν από ένα ψυχρό σκοτεινό αδιαπέραστο κόσμο άρχισε να μετατρέπεται με το φως των πρώτων άστρων στον σύνθετο και διάφανο κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.

Πηγή: naftemporiki.gr

